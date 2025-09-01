Dos personas han resultado heridas, una de ellas con pronóstico grave, en un accidente de tráfico ocurrido este lunes por la mañana en la A-132 en el puerto de Azazeta, a la altura de Iruraiz-Gauna (Álava), según fuentes del Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco.

La colisión entre los dos vehículos ha provocado el corte de la carretera en ambos sentidos, y los servicios de emergencia se encuentran trabajando en la zona.