Dos heridos, uno de ellos grave, tras el choque entre dos vehículos en Iruraiz-Gauna

La colisión entre los dos vehículos ha provocado el corte de la A-132, en el puerto de Azazeta, en ambos sentidos. Los servicios de emergencia se encuentran trabajando en la zona.
Euskaraz irakurri: Bi zauritu, horietako bat larri, bi ibilgailuk talka eginda Iruraiz-Gaunan
EITB

Dos personas han resultado heridas, una de ellas con pronóstico grave, en un accidente de tráfico ocurrido este lunes por la mañana en la A-132 en el puerto de Azazeta, a la altura de Iruraiz-Gauna (Álava), según fuentes del Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco.

La colisión entre los dos vehículos ha provocado el corte de la carretera en ambos sentidos, y los servicios de emergencia se encuentran trabajando en la zona. 

