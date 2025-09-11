Incendio
Siete heridos por inhalación de humo en el incendio del pabellón en el que dormían en Sestao

El fuego ha comenzado alrededor de la seis de esta madrugada en una nave situada en la calle Marismas de Galindo del municipio. En total, siete de las personas que pernoctaban en este pabellón han sido atendidas en el lugar por inhalar humo y finalmente han sido trasladadas a los hospitales de San Eloy y de Cruces.
Euskaraz irakurri: Zazpi pertsona zauritu dira Sestaon lotan zeuden pabilioian piztutako sutean kea arnastuta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Siete personas han sido trasladadas a centros hospitalarios tras resultar heridas por inhalación de humo en el incendio del pabellón en el que pernoctaban ubicado en la localidad vizcaína de Sestao.

El fuego ha comenzado alrededor de la seis de esta madrugada en una nave situada en la calle Marismas de Galindo del municipio, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad.

Han acudido al lugar efectivos sanitarios, de la Ertzaintza y bomberos. Varias de las personas que dormían allí habían abandonado ya el pabellón y los servicios de emergencias han tenido que ayudar a salir a otros tres.

En total, siete de las personas que pernoctaban en este pabellón han sido atendidas en el lugar por inhalar humo y finalmente han sido trasladadas a los hospitales de San Eloy y de Cruces.

La nave ha sufrido importantes desperfectos y la cubierta de un pabellón contiguo en el que sí había actividad se ha visto afectada

Sestao Incendios Sociedad

