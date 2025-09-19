El 52 % de la ciudadanía de Pamplona está de acuerdo con las corridas de toros y el 46 %, en contra

El 52 % de la ciudadanía de Pamplona está de acuerdo con las corridas de toros durante los sanfermines, mientras el 46 % se muestra contrario a ellas, y el 80 % respalda la celebración de los encierros, según el primer Estudio sobre la percepción de la ciudadanía en torno a las fiestas realizado por el Ayuntamiento de Pamplona.



La tauromaquia es uno de los puntos analizados en el estudio, en el que han participado 1458 personas de Pamplona durante los días previos a las fiestas de 2025 y que este viernes ha presentado el concejal de Promoción Económica, Mikel Armendáriz, en rueda de prensa.



Dentro de quienes sí quieren las corridas de toros, un 31 % se muestra totalmente de acuerdo y un 20,6 % más bien de acuerdo. Por el contrario, entre el no, un 26,3 % se muestra en total desacuerdo con su celebración y un 19,3 % más bien en desacuerdo. Un 2% de la población no se manifiesta.



La diferencia de opinión entre hombres y mujeres es muy pronunciada. Un 36,9 % de los hombres se muestra "totalmente de acuerdo" con la celebración, una cifra significativamente superior al 26 % de las mujeres. Estas, por su parte, tienen una tasa de total desacuerdo mucho más elevada, con un 31,2 % frente al 20,9 % de los hombres.



Por edad, el mayor respaldo a las corridas se encuentra entre la población de 65 años o más (un 47,2 %). Por el contrario, los grupos más jóvenes (15-29 años) y de mediana edad (30-44 años) tienen las tasas más altas de total desacuerdo, con un 30 % y un 33,7 % respectivamente. Para completar el cuadro, el 71 % de la población encuestada se muestra de acuerdo con la celebración de otras festividades taurinas, como vaquillas y recortadores.

