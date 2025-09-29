Este lunes se han abierto diligencias previas para iniciar la investigación judicial sobre las colonias de Bernedo (Álava), casi cinco meses después de que la primera denuncia entrara por reparto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz.

Según las denuncias de algunas familias de niños y niñas que acudieron al campamento de Bernedo, los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.

En declaraciones a EITB, la fiscal superior del País Vasco María del Carmen Adán ha señalado que la Fiscalía ha conocido por los medios de comunicación lo ocurrido en estos udalekus, y que el atestado policial que llegó al juzgado en mayo "se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas que es obligada". "Hemos instado al juzgado a que incoe inmediatemente el auto de previas", ha añadido.