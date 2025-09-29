Álava
Arranca la investigación judicial sobre el udaleku de Bernedo, cuatro meses después de la primera denuncia

La fiscal superior del País Vasco ha reconocido que el atestado policial que llegó al juzgado en mayo "se quedó en un limbo". El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz ha ordenado ahora incoar diligencias y citar a las víctimas, según los datos recabados en el atestado de la Ertzaintza.
Este lunes se han abierto diligencias previas para iniciar la investigación judicial sobre las colonias de Bernedo (Álava), casi cinco meses después de que la primera denuncia entrara por reparto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz.

Según las denuncias de algunas familias de niños y niñas que acudieron al campamento de Bernedo, los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.

En declaraciones a EITB, la fiscal superior del País Vasco María del Carmen Adán ha señalado que la Fiscalía ha conocido por los medios de comunicación lo ocurrido en estos udalekus, y que el atestado policial que llegó al juzgado en mayo "se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas que es obligada". "Hemos instado al juzgado a que incoe inmediatemente el auto de previas", ha añadido.

Posteriormente a estas declaraciones, se ha conocido que desde este lunes, 29 de septiembre, se están incoando esas diligencias previas. Asimismo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz ha ordenado citar a las víctimas, en función de los datos recabados en el atestado de la Ertzaintza.  Ese atestado recogería la denuncia formulada por la Diputación de Gipuzkoa por el caso de, al menos, un menor tutelado (caso de 2024) y posibles casos de años anteriores.

