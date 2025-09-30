Heridos cinco trabajadores, dos de ellos graves, tras una deflagración en el Superpuerto de Bilbao

Un total de cinco trabajadores han sufrido quemaduras esta tarde, dos de ellos de gravedad, al producirse una deflagración en una empresa química ubicada en el Superpuerto de Bilbao, en Zierbena, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La explosión ha ocurrido pasadas las 17:10 en la empresa ASK Chemicals, en un silo que contenía polvo de magnesio y cuando, al parecer, se realizaban tareas de limpieza y vaciado, y no ha llegado a producirse incendio.

Al lugar han acudido bomberos, ambulancias, Ertzaintza, Policía local y un técnico de atención de emergencias del Gobierno Vasco. Las ambulancias han llevado a todos los heridos al hospital de Cruces, de los cuales tres solo tenían quemaduras leves en las manos.