MAKUSI contará con un espacio especial con una gran variedad de contenidos y actividades: juegos de madera, zona para pintar, posibilidad de fotografiarse con la mascota MAKUSI, así como la posibilidad de hacerse socio del club MAKUSI. Será en la zona 1, en la Ikastola.

Además, los actores de "Go!azen" ofrecerán un espectáculo de música y danza a las 15:30 horas.

Se aconseja utilizar el transporte público cuando sea posible para aliviar el tráfico y evitar problemas de aparcamiento. También se recomienda consultar los cortes de tráfico y zonas cerradas que se establecerán durante el evento.

Para facilitar la asistencia, Euskotren y Lurraldebus incrementarán sus servicios ese domingo en la zona de Elgoibar, con más frecuencias y servicios especiales adaptados al flujo de participantes.

Pronóstico meteorológico

El pronóstico para el domingo apunta a un día bastante nublado con posibilidad de lluvias débiles en algunos momentos. Las temperaturas oscilarían entre los 11 °C de mínima y 18-20 °C de máxima.

Aunque no se espera una lluvia intensa constante, sí existe riesgo de precipitaciones ocasionales.

Con todo esto, Elgoibar espera recibir el sábado las últimas preparaciones y el domingo desplegar una fiesta del euskera plena, participativa, festiva y familiar.