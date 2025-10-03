Elgoibar se prepara para acoger a miles de personas en Kilometroak
La gran fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa tiene listo su circuito y escenarios. Se ha reforzado el transporte público y todo apunta que tendremos un día nublado con lluvias débiles ocasionales.
Este domingo Elgoibar se convertirá en el epicentro del Kilometroak 2025 bajo el lema “Salto-saltoka”, en la tradicional fiesta anual en apoyo a las ikastolas de Gipuzkoa.
La jornada arrancará por la mañana y se prolongará hasta la tarde, con un amplio abanico de actividades. Se han preparado para ello varios escenarios y puntos fijos para conciertos, deportes rurales, talleres y puestos de mercado. La propia organización recomienda consultar el programa oficial para conocer los horarios y emplazamientos concretos.
Espacio especial de Makusi
Tendrá una gran variedad de contenidos y actividades: juegos de madera, zona para pintar, posibilidad de fotografiarse con la mascota MAKUSI, así como la posibilidad de hacerse socio del club. Será en la zona 1, en la Ikastola.
Además, los actores de "Go!azen" ofrecerán un espectáculo de música y danza a las 15:30 horas.
Se aconseja utilizar el transporte público cuando sea posible para aliviar el tráfico y evitar problemas de aparcamiento. También se recomienda consultar los cortes de tráfico y zonas cerradas que se establecerán durante el evento.
Para facilitar la asistencia, Euskotren y Lurraldebus incrementarán sus servicios ese domingo en la zona de Elgoibar, con más frecuencias y servicios especiales adaptados al flujo de participantes.
Pronóstico meteorológico
El pronóstico para el domingo apunta a un día bastante nublado con posibilidad de lluvias débiles en algunos momentos. Las temperaturas oscilarían entre los 11 °C de mínima y 18-20 °C de máxima.
Aunque no se espera una lluvia intensa constante, sí existe riesgo de precipitaciones ocasionales.
Con todo esto, Elgoibar espera recibir el sábado las últimas preparaciones y el domingo desplegar una fiesta del euskera plena, participativa, festiva y familiar.
Qué tener en cuenta para disfrutar la jornada
- Empieza temprano: Aunque buena parte de las actividades se distribuyen durante todo el día, llegar con margen asegura participar en los actos más concurridos.
- Consulta el programa para ubicar horarios de conciertos, talleres, espectáculos y puestos de comida.
- Protección frente a lluvias ligeras: paraguas plegable o impermeable debería formar parte del día.
- Movilidad sostenible: priorizar transporte público o lanzaderas reduce congestiones y facilita el acceso al corazón de la fiesta.
