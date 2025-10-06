Bilbao
Interrumpido el servicio de Metro Bilbao entre Indautxu y San Ignazio por un fallo técnico

Una unidad se encuentra parada entre San Ignazio y Sarriko por un fallo técnico, lo que ha provocado el corte de la circulación de trenes entre las estaciones de Indautxu y San Inazio. Los trenes siguen circulando en el resto del trazado.
Imagen de archivo de Metro Bilbao. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Metro Bilbaoren zerbitzua eten dute Indautxu eta San Ignazio artean, akats tekniko baten ondorioz
author image

EITB

Última actualización

El servicio de Metro Bilbao entre Indautxu y San Inazio en ambos sentidos  está interrumpido a primera hora de este lunes por un fallo técnico, según han informado fuentes de Metro Bilbao.

Una unidad se encuentra parada entre San Ignazio y Sarriko por un fallo técnico, lo que ha provocado el corte de la circulación de trenes entre las estaciones de Indautxu y San Inazio, para que el personal técnico pueda trabajar en su reparación.

Los trenes siguen circulando en el resto del trazado.

