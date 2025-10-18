ALIMENTACIÓN
Alertan de la distribución de un queso de cabra con listeria y E.coli en la CAV

Se trata de un lote de queso de cabra de la marca "Suerte Ampanera" que caduca el 10 de diciembre de este año.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado este viernes de la alerta sanitaria por presencia de las bacterias 'Listeria monocytogenes' y 'Escherichia coli' en queso de cabra moho blanco de la marca 'Suerte Ampanera' REMITIDA / HANDOUT por QUESO DE CABRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/10/2025

Queso afectado. Foto: EITB

author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la distribución en la CAV y otras comunidades (Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Comunidad de Madrid) de un lote de queso de cabra de la marca "Suerte Ampanera" por estar contaminado con las bacterias Listeria monocytogenes y Escherichia coli.

En concreto, se trata del lote 2509262, de queso de cabra moho blanco, con fecha de caducidad 10/12/2025 que se vende en unidades refrigeradas de 450 gramos.

La propia empresa ha informado de la incidencia a las autoridades competentes tras detectarlo gracias a sus medidas de autocontrol.

La agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haberlo consumido y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

