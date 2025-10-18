Alertan de la distribución de un queso de cabra con listeria y E.coli en la CAV

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la distribución en la CAV y otras comunidades (Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Comunidad de Madrid) de un lote de queso de cabra de la marca "Suerte Ampanera" por estar contaminado con las bacterias Listeria monocytogenes y Escherichia coli.



En concreto, se trata del lote 2509262, de queso de cabra moho blanco, con fecha de caducidad 10/12/2025 que se vende en unidades refrigeradas de 450 gramos.



La propia empresa ha informado de la incidencia a las autoridades competentes tras detectarlo gracias a sus medidas de autocontrol.



La agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.



En el caso de haberlo consumido y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.



En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).