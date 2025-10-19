El juez ha enviado a prisión al presunto autor del crimen machista de Zarautz (Gipuzkoa), que permanecía detenido por la Ertzaintza desde el pasado jueves, tras ser puesto a disposición judicial este domingo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, agentes han trasladado sobre las 11:00 horas al arrestado, un hombre de 47 años, desde comisaría al Juzgado de Guardia de Azpeitia, donde ha prestado declaración ante un juez.



El hombre fue detenido el pasado jueves, acusado de asesinar a una mujer de 53 años, cuyo cuerpo fue localizado por la Ertzaintza, tras recibir un aviso, el día anterior, el miércoles 15 de octubre, en una vivienda en Zarautz .



La Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco indicó ayer que el presunto homicida tiene "antecedentes policiales de violencia de género", por "denuncias de parejas anteriores", aunque "no consta" ninguna interpuesta por la víctima, con la que mantenía "algún tipo de relación afectiva".



La misma fuente ha precisado este domingo que ambos mantenían "una relación esporádica" y que "se veían con frecuencia en esta última etapa".