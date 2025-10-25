Emotivo y cálido homenaje a los 229 fallecidos en la DANA de Valencia
La sociedad valenciana ha rendido este sábado un emotivo y cálido homenaje a las 229 personas fallecidas en las inundaciones por la DANA de hace un año, a las que se ha querido dar un abrazo simbólico en un acto con testimonios de sus familiares y peticiones de que no se les olvide y se haga justicia.
El Teatro Olympia de València ha sido el escenario del homenaje ciudadano impulsado por la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, con el respaldo de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana y la Asociación de Afectados de L'Horta Sud, a cuatro días del primer aniversario de la tragedia que devastó la provincia de Valencia.
Durante el acto se han mostrado los nombres de cada uno de los fallecidos e imágenes de los días posteriores. El teatro ha guardado un solemne silencio para escuchar testimonios sobrecogedores.
También ha intervenido la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro de València de 2006 en el que murieron 43 personas, Beatriz Garrote, quien ha asegurado que es "un honor" poder darles aliento y apoyo, como ellos recibieron en su momento, en lo que será "un largo camino", y ha afirmado: "No os sintáis solos, porque no lo estáis".
El acto ha finalizado tras dos horas con todo el teatro en pie y un fuerte y largo aplauso dirigido a un escenario tomado por botas, escobas y cubos manchados de barro, mientras voluntarios y los presidentes de las tres asociaciones de víctimas sostenía una pancarta con la frase en valenciano: "Y ahora todos alcemos la voz, por quien ya no puede alzarla".
El público ha coreado en ese momento 'Mazón dimisión', el lema de la manifestación que esta tarde recorrerá el centro de Valéncia para reclamar la marcha del president de la Generalitat por su gestión de la DANA, mientras sonaba la canción 'Lladres de sobretaula' ('Ladrones de sobremesa'), creada para las asociaciones de víctimas.
Entre el público han estado la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la exvicepresidenta del gobierno valenciano Mónica Oltra.
