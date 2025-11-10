GRIPE AVIAR
Confinadas desde hoy más de un millón de gallinas en Navarra por riesgo de gripe aviar

Euskaraz irakurri: Milioi bat oilo baino gehiago konfinatu dituzte Nafarroan, hegazti gripearen arriskuagatik
EITB

El confinamiento de aves por la gripe aviar afecta, de momento, a seis municipios alaveses y 12 navarros, que están ya con medidas excepcionales para prevenir posibles contagios.  Chechu Galarreta, reponsable del Corral de Malayeto de Tudela, explica la situación que vive el sector. 

Navarra tudela Agricultura Gobierno de Navarra Titulares de Hoy Sociedad

18:00 - 20:00
