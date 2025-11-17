Día contra la violencia de género
Euskal Herriko Mugimendu Feminista llama a alzar la voz contra la violencia de género en todas sus formas el 25 de noviembre

Euskal Herriko Mugimendu Feminista
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko Mugimendu Feministak genero indarkeriaren aurkako ahotsa altxatzeko deia egin du azaroaren 25ean
author image

EITB

Última actualización

Las asociaciones feministas están preparando las movilizaciones del día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Euskal Herriko Mugimendu Feminista ha convocado manifestaciones en las capitales de Hego Euskal Herria a las 19:00 horas y en Baiona a las 18:30. 

Feminismo Violencia machista Víctimas de violencia machista Sociedad

