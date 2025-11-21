PASTOR DESAPARECIDO
Este sábado se reanudarán las labores de búsqueda del pastor desaparecido en el monte Aizkorri

El perro y el rebaño del pastor, de 77 años, han sido localizados, pero la búsqueda tuvo que suspenderse este viernes por falta de luz.

Artzaiaren bilaketa Urbian
18:00 - 20:00
Agentes de la Ertzaintza buscan al desaparecido. Foto: Ertzaintza
Agencias | EITB

Última actualización

El sábado se reanudarán las labores de búsqueda del pastor desaparecido en la falda sur del monte Aizkorri, tras haber sido suspendidas por falta de luz, según ha informado el Departamento vasco de seguridad.

Según esta fuente, el perro y el rebaño de este pastor, de 77 años, han sido localizados esta misma tarde por la dotación de un helicóptero de la Ertzaintza, aunque el hombre permanece aún en paradero desconocido.

Efectivos de la sección de montaña de Ertzaintza buscan a este varón desde que ayer por la tarde su familia alertara de su desaparición, cuando al parecer se disponía a regresar con su rebaño de ovejas desde una borda cercana a las campas de Urbia, en la falda sur del Aizkorri, en Gipuzkoa.

Las condiciones de nieve en la zona han hecho este viernes muy complicada la búsqueda, en la que han participado especialistas de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Policía Vasca.

La familia alertó de la desaparición sobre las 20:00 horas de ayer, después de no tener noticias del pastor que debería de haber bajado de las campas de Urbia por las minas de Katabera hacia la zona de Brinkola.

Los recursos de montaña de la Ertzaintza se dirigieron al lugar y buscaron anoche a la persona en una borda que suele utilizar el desaparecido, así como en diversas txabolas de los alrededores en la misma zona de Urbia.

Fue captado por un usuario de Eguraldia

Un vídeo grabado por Aitor Ruiz de Angulo y remitido al servicio de Eguraldia de EITB muestra el que podría ser el último avistamiento del pastor desaparecido en la falda sur del monte Aizkorri. En las imágenes, captadas horas antes de que se perdiera su rastro, se aprecia al hombre desplazándose por la zona donde más tarde se activó el dispositivo de búsqueda.

18:00 - 20:00
Concluyen por falta de luz las labores de búsqueda del pastor desaparecido que se reanudarán mañana
Personas Desaparecidas Gipuzkoa Sociedad

