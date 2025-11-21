Desaparecido
La Ertzaintza busca a un pastor de 77 años desaparecido ayer en las Campas de Urbia

Artzaiaren bilaketa Urbian
18:00 - 20:00
Agentes de la Ertzaintza buscan al desaparecido. Foto: Ertzaintza
Euskaraz irakurri: Urbiako zelaietan atzo desagertutako 77 urteko artzain baten bila dabil Ertzaintza

Última actualización

Agentes de la sección de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza han reanudado esta mañana las labores de búsqueda de un pastor, de 77 años, desaparecido desde ayer cuando supuestamente iba a volver con su rebaño de ovejas desde una borda cercana a las Campas de Urbia, en la falda sur del Aizkorri.

