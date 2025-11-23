El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha anunciado que tiene en marcha desde hace semanas una unidad especializada en violencia contra las mujeres.

Este grupo está formado por seis mujeres, una comisaria, una responsable y cuatro agentes, que se encargan de la "coordinación para mejorar la gestión y atención de los casos de violencia machista" y se suman al trabajo que se realiza en todas las comisarías.

Este colectivo presta apoyo activo a la víctima, previa a la decisión judicial, y los agentes acompañan a la mujer maltratada en los casos más graves al juzgado cuando acude a realizar los primeros trámites .

El Departamento de Seguridad ha dado a conocer esta nueva unidad junto con el informe de datos de casos de violencia de este año.

Según los datos, ha aumentado el número de denuncias relacionadas con violencia machista. Entre enero y octubre de 2025, la Ertzaintza ha registrado 5.975 delitos en las diferentes formas de violencia contra la mujer cometidos por su pareja o expareja, por un familiar en el hogar o contra la libertad sexual. En comparación con el mismo periodo del año pasado, este tipo de delitos han aumentado, en conjunto, un 0,66%. Las víctimas de estos delitos fueron 4.810 mujeres, un 0,86% más que el año anterior.

En el caso de los asesinatos, se ha registrado un homicidio, ocurrido en Zarautz (Gipuzkoa) el pasado 15 de octubre, cuando un hombre de 47 años mató a su pareja, de 53.

En cuanto a los casos de homicidio dentro del hogar (violencia intrafamiliar), son tres.

El mayor número de denuncias por violencia machista se debe a los casos de violencia ejercida por la pareja o expareja, 4.303.

El segundo medio en el que más agresiones se producen contra las mujeres es el doméstico, con 1.023 casos de violencia intrafamiliar detectados.

Por lo que respecta a la violencia sexual, la cifra ha aumentado en los dos últimos años, y en lo que va de año se han contabilizado 649, un 4,34% más que el año pasado.