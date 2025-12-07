Al menos tres fallecidos por un golpe de mar en el sur de Tenerife
La fuente ha indicado que los fallecidos podrían ser cuatro, aunque está pendiente de confirmación el número total. Hay además una persona recuperada en parada cardiorrespiratoiria que ha sido trasladada en helicóptero al Hospital de La Candelaria y otras tres personas heridas.
Al menos tres personas han fallecido esta tarde víctimas de un golpe de mar en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife, han informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112.
La fuente ha indicado que los fallecidos podrían ser cuatro, aunque está pendiente de confirmación el número total.
Hay además una persona recuperada en parada cardiorrespiratoiria que está siendo traslada en helicóptero al Hospital de La Candelaria y otras tres personas heridas.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activada en los últimos días la prealerta por fenómenos costeros.
