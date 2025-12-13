La familia de un menor denuncia las agresiones y el acoso sufrido en un equipo de Getxo

La familia de un menor de 16 años ha denunciado las agresiones y el acoso prolongado durante dos años que sufre éste por parte de otros adolescentes de varios equipos de fútbol de Getxo.

El Departamento de Seguridad ha confirmado la recepción de la denuncia y que después ha sido remitida a la Fiscalía de Menores.

La víctima era futbolista de un equipo del Club Deportivo de Getxo y, a raíz de rencillas con otro jugador, comenzaron las agresiones a cargo de éste y su grupo de amigos.

Posteriormente, el grupo de agresores se amplió y en ese acoso sistemático al joven se han implicado deportistas de otros clubes del municipio vizcaíno.

La víctima ha recibido durante dos años llamadas ocultas en las que recibía insultos, acoso en redes sociales en las que se le ridiculizaba y varias agresiones físicas, la más grave el pasado verano cuando los agresores abordaron al menor y le golpearon en cara por lo que cayó tras perder el conocimiento, mientras grababan el ataque.

La familia ha reprochado al entrenador y al club que no actuaran adecuadamente para atacar ese hostigamiento y el menor terminó por abandonar el equipo.