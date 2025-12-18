Aeropuerto de Bilbao
El viento obliga a desviar doce vuelos que tenían que aterrizar en Loiu

El viento sur ha hecho de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Bilbao un lugar poco seguro para la llegada de aviones, que han terminado en Vitoria-Gasteiz, Biarritz, Asturias y Madrid.
Viento durante un aterrizaje en el aeropuerto de Loiu.
Mikel Dominguez | EITB

Doce vuelos que debían aterrizar en el Aeropuerto de Bilbao, en Loiu, han sido desviados debido al fuerte viento del sur que ha azotado Bizkaia.

Según fuentes de Aena, el viento ha obligado a desviar vuelos que habían partido de Alicante, Menorca, Londres, París, Madrid, Tenerife, Barcelona, Granada, Estambul y Munich.

La mayoría han aterrizado en Foronda, en el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, y uno ha sido desviado a Biarritz, pero otros han terminado en aeropuertos más lejanos de Asturias y Madrid.

El viento ha comenzado a afectar al tráfico aéreo desde las 10:30. Vuelos de Madrid, Múnich y Frankfurt han logrado aterrizar en Bizkaia. El aviso amarillo por viento estará activo hasta las 21:00.

