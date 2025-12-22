INVESTIGACIÓN EN CURSO
La autopsia confirma que la mujer cuyo cadáver fue hallado ayer en Barakaldo murió de forma violenta

Un hombre de 27 años está detenido por su presunta relación con los hechos. La Ertzaintza continúa la investigación.
Homicido Barakaldo EFE
Agentes de la Ertzaintza en el portal donde ocurrieron los hechos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Autopsiaren arabera, atzo Barakaldon hilda aurkitu zuten emakumea indarkeriaz hil zuten
author image

EITB

Última actualización

La autopsia del cadáver hallado ayer en Barakaldo ha determinado que la muerte de la mujer, de 54 años, fue violenta, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La Ertzaintza detuvo ayer, domingo, a un hombre de 27 años por su presunta relación con los hechos.

La policía vasca sigue con la investigación para esclarecer lo sucedido.

Barakaldo Bizkaia Ertzaintza Sociedad

