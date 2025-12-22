La autopsia confirma que la mujer cuyo cadáver fue hallado ayer en Barakaldo murió de forma violenta

La autopsia del cadáver hallado ayer en Barakaldo ha determinado que la muerte de la mujer, de 54 años, fue violenta, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La Ertzaintza detuvo ayer, domingo, a un hombre de 27 años por su presunta relación con los hechos.

La policía vasca sigue con la investigación para esclarecer lo sucedido.