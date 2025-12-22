El número 90693 es el tercer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que ha repartido 2500 euros por cada euro jugado o 50 000 euros al décimo ganador (500 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 40 000 euros.

Este número ha sido muy repartido, y en Euskal Herria se ha vendido en Igorre, Bilbao, Zumaia y Pamplona, entre otros.

Además, si los décimos adquiridos coinciden las dos últimas cifras del décimo o las tres primeras con las del tercer premio, el portador del décimo recibirá 5 euros por cada euro jugado.

¿Cuándo y dónde se pueden cobrar los premios?

De cara a poder cobrar un premio, tan solo es necesario presentar el décimo o resguardo premiado la misma tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen las verificaciones de los números extraídos y los procesos informáticos.

Si los premios son inferiores a 2000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10 869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

