El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 (90693) deja miles de euros en Igorre
El número 90693 es el tercer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que ha repartido 2500 euros por cada euro jugado o 50 000 euros al décimo ganador (500 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 40 000 euros.
Este número ha sido muy repartido, y en Euskal Herria se ha vendido en Igorre, Bilbao, Zumaia y Pamplona, entre otros.
Además, si los décimos adquiridos coinciden las dos últimas cifras del décimo o las tres primeras con las del tercer premio, el portador del décimo recibirá 5 euros por cada euro jugado.
¿Cuándo y dónde se pueden cobrar los premios?
De cara a poder cobrar un premio, tan solo es necesario presentar el décimo o resguardo premiado la misma tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen las verificaciones de los números extraídos y los procesos informáticos.
Si los premios son inferiores a 2000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10 869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
AVANCE
Estamos trabajando para ampliar esta información...
Te puede interesar
79432, premiado con el 'Gordo'
El primer premio de la Lotería de Navidad está dotado con 400 000 euros al décimo, 4 millones de euros a la serie.
Los primeros quintos premios, el 23112, el 60649 y el 77715, dejan un buen pellizco en Euskal Herria
El 23112 se ha vendido en el centro comercial Urbil de Usurbil (Gipuzkoa) y Bilbao. Una serie del 60649 ha sido consignada en Vitoria-Gasteiz, en el supermercado Leclerc. El tercer quinto premio, el 77715, está muy repartido y se ha vendido en Pamplona, San Sebastián y Leioa (Bizkaia).
Repartidos 160 000 euros de un cuarto premio (78477) en Leioa
Ocho décimos de uno de los cuartos premios han sido vendidos en la administración ubicada en el centro comercial Artea. El décimo ganador recibirá 20 000 euros (200 000 euros por serie), y en este caso no hay que aportar un 20 % a la Agencia Tributaria.
Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025: 70048, vendido íntegro en Madrid
En concreto, cada décimo ganador recibirá 125 000 euros (1 250 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 108 000 euros.
Desfiles, kalejiras y entrega de cartas: así será la llegada de Olentzero y Mari Domingi
Las capitales ultiman los preparativos para recibir a los personajes navideños, con desfiles, kalejiras y recepciones municipales dirigidas especialmente a las niñas y los niños.
Retenciones en la N-1 en Tolosa por un accidente en sentido Gasteiz
La salida de calzada de un vehículo ha provocado atascos de alrededor de kilómetro y medio y una persona ha resultado herida. Por otra parte, la N-634 continúa cerrada entre Zumaia y Getaria debido al riesgo marítimo-costero provocado por el fuerte oleaje.
Será noticia: Sorteo de la Lotería de Navidad, el día después de las elecciones en Extremadura y aviso amarillo por heladas
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Vitoria-Gasteiz da vía libre a 21.000 viviendas con un modelo de ciudad que crece hacia dentro
El plan impulsa la rehabilitación de viviendas y abre la puerta a la conversión de locales en plantas bajas en viviendas, siempre que cumplan condiciones estrictas de habitabilidad. Además, permitirá usos hosteleros en azoteas de edificios como el Palacio Europa o el Mercado de Abastos y flexibiliza las normas en los polígonos industriales.
Llega la cita con la suerte: la Lotería de Navidad reparte hoy 2.772 millones de euros en premios
Se calcula que el gasto medio por habitante es de 87,43 euros en la CAV, y de 58,62 euros en Navarra. Está por ver si Hego Euskal Herria resulta agraciada como ocurrió en 2023, cuando el ‘Gordo’ cayó en Bilbao. El sorteo comenzará a las 09:00 horas; el servicio digital de noticias ORAIN seguirá en directo todo lo que acontezca en el Teatro Real de Madrid.