El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 (90693) deja miles de euros en Igorre

En este caso, por cada décimo ganador se recibirán 50 000 euros (500 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 40 000 euros.
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025. Foto: EFE
El número 90693 es el tercer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que ha repartido 2500 euros por cada euro jugado o 50 000 euros al décimo ganador (500 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 40 000 euros.

Este número ha sido muy repartido, y en Euskal Herria se ha vendido en Igorre, Bilbao, Zumaia y Pamplona, entre otros.

Además, si los décimos adquiridos coinciden las dos últimas cifras del décimo o las tres primeras con las del tercer premio, el portador del décimo recibirá 5 euros por cada euro jugado.

¿Cuándo y dónde se pueden cobrar los premios?

De cara a poder cobrar un premio, tan solo es necesario presentar el décimo o resguardo premiado la misma tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen las verificaciones de los números extraídos y los procesos informáticos. 

Si los premios son inferiores a 2000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10 869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

