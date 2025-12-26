Euskera
Euskalgintzaren Kontseilua hace un último llamamiento para movilizarse el sábado por el euskera

Según la nota de prensa difundida por la organización, la cita del Bilbao Arena pretende ser "la chispa" para un nuevo "renacimiento" del euskera.

Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseilua
Euskaraz irakurri: Euskalgintzaren Kontseiluak azken deia egin du larunbateko Bilboko ekitaldira mobilizatzeko
author image

EITB

Última actualización

Euskalgintzaren Kontseilua ha realizado un último llamamiento al acto que se celebrará este sábado, 27 de diciembre, en el Bilbao Arena. La cita tendrá el objetivo de movilizar al pueblo vascófono a Bilbao, a una cita que, según Kontseilua, busca "encender la chispa" en favor de un nuevo "renacimiento" del euskera, combinando la reivindicación con la cultura vasca.

El acto, que estará lleno de reivindicaciones a favor del euskera, se completará con las aportaciones de numerosos referentes de la cultura vasca y del mundo del euskera.

Entre otros, contará con la presencia de Ramón Agirre, Miren Gaztañaga, Itziar Ituño, Edurne Azkarate y Olaia Aguayo; entre los músicos estarán Gorka Urbizu, Gontzal Mendibil, Maia Iribarne, Miren Narbaiza "Mice", Joseba Tapia, Amets Aranguren, Anari, Beñat Goitia "Benizze" y Julen Goldarazena "Flako Fonki"; y los bertsolaris, Ane Labaka y Sustrai Colina.

Kontseilua destaca tres razones principales para la movilización: hacer una demostración contundente de la fuerza y unidad del pueblo vasco, subrayar que la normalización y revitalización del euskera es responsabilidad del conjunto de la sociedad y, por último, impulsar el salto cualitativo necesario en las políticas lingüísticas, a las que se suma la necesidad de responder a las decisiones en contra del euskera procedentes de los tribunales en las últimas semanas.

El acto contará con un amplio apoyo, y los organizadores esperan una representación política, sindical y social plural para conformar una imagen potente a favor del euskera.

Las últimas entradas todavía están disponibles en el portal www.pizkundea.eus y en las taquillas antes del inicio del evento hasta completar aforo, cuyas puertas se abrirán a las 16:00 horas y el acto comenzará a las 17:00 horas.

Reforzar el músculo del vasquismo para iniciar un nuevo renacimiento del euskera
