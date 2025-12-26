Euskalgintzaren Kontseilua hace un último llamamiento para movilizarse el sábado por el euskera
Según la nota de prensa difundida por la organización, la cita del Bilbao Arena pretende ser "la chispa" para un nuevo "renacimiento" del euskera.
Euskalgintzaren Kontseilua ha realizado un último llamamiento al acto que se celebrará este sábado, 27 de diciembre, en el Bilbao Arena. La cita tendrá el objetivo de movilizar al pueblo vascófono a Bilbao, a una cita que, según Kontseilua, busca "encender la chispa" en favor de un nuevo "renacimiento" del euskera, combinando la reivindicación con la cultura vasca.
El acto, que estará lleno de reivindicaciones a favor del euskera, se completará con las aportaciones de numerosos referentes de la cultura vasca y del mundo del euskera.
Entre otros, contará con la presencia de Ramón Agirre, Miren Gaztañaga, Itziar Ituño, Edurne Azkarate y Olaia Aguayo; entre los músicos estarán Gorka Urbizu, Gontzal Mendibil, Maia Iribarne, Miren Narbaiza "Mice", Joseba Tapia, Amets Aranguren, Anari, Beñat Goitia "Benizze" y Julen Goldarazena "Flako Fonki"; y los bertsolaris, Ane Labaka y Sustrai Colina.
Kontseilua destaca tres razones principales para la movilización: hacer una demostración contundente de la fuerza y unidad del pueblo vasco, subrayar que la normalización y revitalización del euskera es responsabilidad del conjunto de la sociedad y, por último, impulsar el salto cualitativo necesario en las políticas lingüísticas, a las que se suma la necesidad de responder a las decisiones en contra del euskera procedentes de los tribunales en las últimas semanas.
El acto contará con un amplio apoyo, y los organizadores esperan una representación política, sindical y social plural para conformar una imagen potente a favor del euskera.
Las últimas entradas todavía están disponibles en el portal www.pizkundea.eus y en las taquillas antes del inicio del evento hasta completar aforo, cuyas puertas se abrirán a las 16:00 horas y el acto comenzará a las 17:00 horas.
Te puede interesar
Intervenidos en Bizkaia más de 800 productos falsificados valorados en 35000 euros
La Guardia Civil ha intervenido más de 800 productos falsificados en Bizkaia, con un valor de 35000 euros. Las intervenciones se han realizado en Getxo (dos) y en Muxika. Por el momento, la policía a dos sospechosos como presuntos culpables.
La Fiscalía pide 34 años para el acusado de asesinar de un tiro a su expareja en Pasaia
El crimen machista ocurrió el 30 de noviembre de 2024 y el varón se encuentra en situación de prisión provisional. Será juzgado en 2026 por un tribunal del jurado.
Será noticia: Viernes de frío y nieve, sin animales en las ferias y días sin pescado fresco en Bizkaia
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Visitas sorpresa en las playas: animales marinos que terminan varados
Ballenas, delfines, focas... De cuando en cuando algún animal marino queda varado en nuestras playas. La asociación Sareus se encarga de gestionar estos casos: de coordinar las respuesta y pedir ayuda a distintos agentes, de conseguir información científica y, en caso de que el animal haya fallecido, de las necropsias. Denis Benito, miembro de la asociación, explica cómo se actúa ante estos fenómenos.
Reabren parcialmente la autopista A-64 que une Baiona y Toulouse
Se ha abierto el tramo de Bearne. Sin embargo, los agricultores aún mantienen bloqueada la parte de Ipar Euskal Herria como protesta por las medidas contra la dermatosis nodular.
Éxito del fitness: gimnasios abiertos, incluso el día de Navidad
Hay personas que hacen ejercicio a diario, sin faltar un solo día, ni siquiera el día de Navidad. Para ellos, cada vez son más los gimnasios que abren sus puertas incluso en días tan señalados como el de hoy. Y es que, tras una buena sesión de ejercicios, uno se sienta con menos cargo de conciencia y más hambre en la mesa.
El Kontxapuzón de San Sebastián regresa con 200 participantes para apoyar a mujeres con cáncer de mama
La playa de La Concha ha sido el escenario del esperado Kontxapuzón, donde 200 valientes se han lanzado al agua para combatir el frío y recaudar fondos en beneficio de la asociación Katxalin. Tras el parón del año pasado debido a la presencia de medusas, el evento solidario, organizado por el CD Fortuna, ha reunido a la comunidad en una muestra de apoyo y solidaridad en esta tradicional cita navideña.
Detenido por causar daños en 17 vehículos en el barrio donostiarra de Aiete
Un hombre de 30 años ha sido detenido por la Ertzaintza esta pasada Nochebuena acusado de causar daños en 17 vehículos aparcados en la calle en San Sebastián, según informado este jueves el Departamento vasco de Seguridad.
Detenido en Azkoitia por intentar agredir sexualmente a una mujer
El agresor ha huido en una bicicleta y ha sido interceptado por dos testigos que le han seguido con sus vehículos Frente a lo sucedido, Itaia, en una concentración, ha llamado a hacer frente a las agresiones machistas.