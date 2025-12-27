DESAPARICIÓN
Investigan la desaparición de una joven de 23 años en San Sebastián

Fue vista por última vez el pasado miércoles, la víspera del día de Navidad, y su familia denunció la desaparición el viernes.

Mensaje difundido por Vost Euskadi en su perfil social.
Euskaraz irakurri: 23 urteko emakume bat desagertuta dago Donostian eta ikerketa zabaldu du Ertzaintzak
 La Ertzaintza investiga la desaparición de una joven, de 23 años y vecina de San Sebastián, que falta de su domicilio desde el miércoles, día de Nochebuena. 

Según el Departamento vasco de Seguridad, su familia la echó en falta el 25 de diciembre por la mañana y, tras buscarla sin éxito, interpuso al día siguiente una denuncia en dependencias de la Policía autonómica de la capital guipuzcoana. La Ertzaintza ha abierto diligencias e iniciado una investigación para tratar de localizar a la desaparecida.

Vost.Euskadi, la Asociación de voluntarios y voluntarias digitales de emergencias de Euskadi, ha lanzado una alerta en redes sociales que incluye una foto de la chica desaparecida, que responde al nombre de Amaia. En el momento de su desaparición vestía chaquetón y pantalón negros, y un jersey rojo.

