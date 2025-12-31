41 personas fallecidas en accidentes de tráfico en 2025, cuatro más que en 2024
En total, 41 personas han fallecido en accidente de tráfico en la Comunidad Autónoma Vasca en 2025, cuatro más que en 2024, según el balance provisional de la accidentalidad.
En general, este año, el índice de mortalidad ha crecido, mientras que la accidentalidad prácticamente se ha mantenido al mismo nivel que en 2024.
Por territorios, Araba y Gipuzkoa han registrado la mortalidad más alta en 2025, con 16 fallecimientos en ambos territorios. En el caso de Araba son 7 más que el año pasado, mientras que en Gipuzkoa son 3 menos. Por su parte, en Bizkaia se ha repetido la cifra del año pasado, con 9 personas fallecidas.
Por género, el 78 % de las personas fallecidas fueron hombres (32) y el 22 % mujeres (9).
Asimismo, desciende el número de personas fallecidas en los colectivos vulnerables. En concreto, baja el número de motoristas fallecidos (10 frente a los 15 del año pasado), baja también el de viandantes (5 frente a 6 en 2024) y sube el de ciclistas (3 este año mientras que el año pasado no se registró ninguno).
Si se analizan los datos en perspectiva, se mantiene una tendencia a la baja: desde el año 2003 cuando fallecieron 202 personas, a 2010 cuando hubo 64 fallecimientos, 51 en 2019 y 41 en 2025.
La accidentalidad ha descendido ligeramente, en general, con respecto a 2024. Según los datos provisionales registrados por la Ertzaintza, en 2025 ha habido 7686 accidentes de tráfico en Euskadi (un 0,5 % menos que en 2024) y de ellos, 2447 han sido accidentes con víctimas. Asimismo, 443 personas han resultado heridas graves (un 9 % menos que en 2024).
Te puede interesar
Carreras de San Silvestre: fiesta y deporte para despedir el año corriendo
En cuanto a las capitales de Hego Euskal Herria, la carrera popular de San Silvestre arrancará a las 12:30 horas en Vitoria-Gasteiz y a las 14:00 horas en San Sebastián. Por la tarde será el turno de Bilbao (16:30 horas) y Pamplona (16:45 horas).
Bilbao cierra hoy la moratoria para los vehículos sin etiqueta en la Zona de Bajas Emisiones
Desde este 31 de diciembre, la mayoría de los coches con categoría ambiental A ya no podrán acceder al centro de la villa, salvo excepciones concretas. ¿Qué vehículos podrán seguir entrando en la ZBE?
Pelar las uvas y cortarlas en cuatro trozos a lo largo puede prevenir atragantamientos en menores de 5 años
Expertos insisten en intentar evitar que los niños coman uvas enteras, frutos secos o caramelos y que lo hagan siempre con supervisión. Explican, además, cómo proceder en caso de atragantamiento.
Estos serán los juicios destacados en Euskadi en el 2026: asesinatos machistas, homicidios y presuntas filtraciones en la OPE de Osakidetza
Varios procesos centrarán el interés judicial durante todo el próximo año.
Normativa sobre el uso de pirotecnia: Prohibido en San Sebastián y Pamplona, 15 minutos de permiso en Vitoria y apelación a la responsabilidad en Bilbao
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y ayuntamientos de las capitales de Hego Euskal Herria piden extremar la precaución ante el lanzamiento de cohetes y petardos.
Irun despide a Eneko Arrastua
El cuerpo del montañero irundarra llegó anoche a la localidad guipuzcoana. El velatorio está instalado en el Tanatorio Crematorio Enalta, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas y el funeral se celebrará el sábado en la iglesia de Santa María del Juncal.
Irún aguarda la llegada de Eneko Arrastua tras finalizar las labores de autopsia en Huesca
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha declarado un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos en el alud.
Consternación en Irun tras el fallecimiento de Eneko Arrastua, un deportista muy querido
Las muerte de Eneko Arrastua ha sido un duro golpe para el municipio de Irun que vive horas de profunda tristeza, especialmente para su familia y para quienes compartían con él la afición a la montaña y al deporte al aire libre.
La Ertzaintza inspecciona los grandes locales de ocio de cara a Nochevieja
Son 8 locales con un aforo superior a 700 personas. La inspección de los más pequeños es responsabilidad de los ayuntamientos. Entre otros aspectos, Seguridad revisa el cumplimiento del aforo, las vías de evacuación o la protección contra incendios.