Zumaia reparte 500 000 euros del tercer premio

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zumaiak hirugarren sariaren 500.000 euro banatu ditu
author image

EITB

Última actualización

La administración número 1 de la localidad guipuzcoana de Zumaia ha repartido 500 000 euros del número 90693, el tercer premio del sorteo de la Lotería Navidad 2025.

Zumaia Gipuzkoa Lotería Lotería de Navidad Comunidad Autonóma Vasca

