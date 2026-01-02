MAJESTADES DE ORIENTE
Magia, carrozas y caramelos: así serán las cabalgatas de los Reyes Magos en Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona

Melchor, Gaspar y Baltasar ya tienen (casi) todo preparado para recorrer las principales calles, acompañados para la ocasión de espectáculos de luz y color durante todo el recorrido.
Los Reyes Magos en el Teatro Arriaga, donde han explicado su agenda del lunes EUROPA PRESS 02/1/2026
Melchor, Gaspar y Baltasar, en la rueda de prensa para ofrecer detalles en Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Magia, karrozak eta gozokiak: honelakoak izango dira Errege Magoen kabalgatak Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean
author image

EITB

Última actualización

Los Reyes Magos están ultimando ya los preparativos para recorrer este lunes, día 5, las calles de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia/San Sebastián y Pamplona/Iruña. Una cita muy especial para verlos en persona, saludarlos y entregar las últimas cartas, en una jornada repleta de magia, deseos e ilusión:

Bilbao

Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán en Bilbao acompañados de una comitiva de diez carrozas y cinco animaciones de calle, con diversos personajes de la mitología, los videojuegos y las películas, como Transformers, Toy Story, Bluey y Bingo o Mario Bros. Durante el recorrido, se repartirán tres toneladas de caramelos sin gluten mediante turbinas.

El desfile comenzará a las 18:00 horas a la altura de María Díaz de Haro con una novedad, el acompañamiento del caballo mitológico Pegasus de seis metros de altura y la diosa griega Atenea. Recorrerán la Gran Vía y concluirán en el edificio consistorial, con la recepción oficial sobre las 19:45 horas.

La comitiva estará conformada con diez bailarinas caracterizadas de muñecos de nieve; Traski y Truski, que interpretarán temas navideños con una banda en directo en la carroza musical; Bumbeblee y Optimus Prime, de Transformers, acompañados de una 'elektrotxaranga'; Buzz Lightyear y Woody, de Toy Story; los Elfos Mágicos de los Magos de Oriente; Mario y Luigi, hermanos fontaneros de Mario Bros.

Vitoria-Gasteiz

Fieles a su cita, los actos comenzarán a las 11:00 horas con la tradicional llegada a la estación de tren. Sus majestades de Oriente se dirigirán desde la plaza de la Estación hasta la Plaza de España, donde tendrá lugar el saludo tradicional desde la Casa Consistorial. A continuación, se instalan en el Palacio de Villa Suso para encontrarse con las niñas y niños, y recoger las cartas repletas de peticiones de regalos, de 12:15 a 18:00 horas.

El desfile comenzará a las 19:00 horas en la plaza de Bilbao y discurrirá por las calles Francia, La Paz, Ortiz de Zarate, Florida, Ramón y Cajal, Micaela Portilla, Lascaray y la Avenida de Gasteiz. El final de la cabalgata será en el cruce de la Avenida de Gasteiz con Beato Tomás de Zumarraga.

En esta ocasión, contarán con un total de siete carrozas, tres de ellas de fantasía y una última desde la que se lanzarán caramelos. Las estructuras estarán arropadas por varios grupos de teatro. A su paso, ofrecerán un espectáculo lleno de luz y color, incluyendo lanzamiento de banderas al aire y malabares.

Donostia/San Sebastián

Un año más, los Reyes Magos también acudirán puntuales a su cita con los donostiarras, con una multitudinaria cabalgata en la que participarán cerca de 600 personas. Sobre las 10:30 horas aproximadamente, saludarán desde el balcón del edificio del antiguo ayuntamiento en la Plaza de la Constitución, continuando con su visita a los barrios de la ciudad.

El tradicional desfile dará comienzo a las 18:00 horas en la calle de Ijentea, y realizará el siguiente recorrido: Boulevard, Hernani, avenida de la Libertad, Urbieta, Prim, Vergara, Idiaquez, plaza de Gipuzkoa, Legazpi, Boulevard.

La cabalgata contará con diversas carrozas, así como los habituales equipos de pajes ayudantes y con diferentes grupos de animación que se encargarán de poner color y música al desfile. Finalizada la cabalgata, los Reyes Magos visitarán varios centros de personas mayores para que también puedan empaparse de la magia y la ilusión.

Pamplona/Iruña

Como marca la tradición, su llegada al Puente de la Magdalena está previsto para las 16:00 horas, y recorrerán el recinto amurallado. Acompañados por su séquito, a las 16:30 horas alcanzarán el Portal de Francia, cuyo puente se bajará y abrirán las puertas de la ciudad. Así, se producirá el tradicional toque de campanas para anunciar su llegada a la ciudad.

Tras recorrer la calle del Carmen, Navarrería, Mercaderes y llegar a la plaza Consistorial, serán recibidos por la Corporación Municipal hacia las 17:00 horas en el Ayuntamiento de Pamplona, desde cuyo balcón saludarán a todas las personas congregadas.

La cabalgata comenzará a las 19:00 horas, junto al Colegio de las Catalinas, en la calle Abejeras. A continuación, el recorrido que realizarán Melchor, Gaspar y Baltasar será el siguiente: Plaza de los Fueros por el sentido contrario a la circulación, Avda. Zaragoza, Plaza Príncipe de Viana, c/ Sancho el Mayor, Plaza del Vínculo, Paseo de Sarasate, Plaza del Castillo, Av. Carlos III, c/ Cortes de Navarra, c/ Amaya, c/ Emilio Arrieta y c/ Olite.

Niños Jóvenes Navidad Bilbao Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Pamplona Comunidad Autonóma Vasca Navarra Reyes Magos Sociedad

