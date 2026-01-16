Día de San Sebastián
La arriada de la bandera en directo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 2026ko bandera zuzenean jaistea

En directo la arriada de la bandera de San Sebastián, que da fin a 24 horas de fiesta y redoble de tambores.
Tamborrada 2026 Donostia-San Sebastián Sociedad

