Retenciones en la A-8 en Bilbao hacia Irun, por un accidente ocurrido esta mañana

Un accidente registrado a las 07:20 horas en la A-8 a la altura de Arrigorriaga complica aún la situación y se han registrado colas de hasta 7 kilómetros. La vía está abierta de nuevo y se espera que poco a poco se vaya recuperando la normalidad.

Euskaraz irakurri: Auto-ilarak A-8an Bilbon Irunerantz, goizean izan den istripu baten ondorioz
EITB

Última actualización

La situación en las carreteras es complicada este viernes por la mañana en Bizkaia, donde dos accidentes han provocado retenciones en dos puntos. 

Por un lado, en torno a las 07:20 horas se ha producido un accidente en la A-8 a la altura de Arrigorriaga y en sentido Irun que ha obligado a cortar un carril, lo que ha generado retenciones de hasta 7 kilómetros. 

Pasadas las 08:00 horas se ha conseguido retirar el coche y abrir el carril derecho, pero debido al tráfico denso, todavía se registraban largas retenciones a las 08:30 horas, de unos 5 kilómetros. 

También se ha registrado un segundo accidente, en este caso en Txorierri, en la carretera BI-30 a su paso por Lezama y en dirección a Bilbao, que ha obligado a cortar dos carriles y ahí las retenciones también rondan los dos kilómetros. 

 

