Herri Norte rechaza las agresiones sexuales y asegura que colaborará en cualquier investigación

Un comunicado del grupo de aficionados del Athletic llega tras la publicación de testimonios en redes sociales y después de que responsables políticas hayan pedido que se esclarezcan los hechos y se proteja a las víctimas.
Euskaraz irakurri: Herri Nortek sexu-erasoak gaitzetsi ditu eta edozein ikerketatan lagunduko duela ziurtatu du
author image

EITB

Última actualización

Nuevas informaciones periodísticas publicadas este fin de semana recogen testimonios de decenas de mujeres que aseguran haber sufrido agresiones sexuales, físicas y vejaciones por parte de miembros de Herri Norte, una de las hinchadas del Athletic Club. Los relatos, difundidos de forma anónima a través de una cuenta de Instagram dedicada a denuncias de violencia machista, han generado una amplia reacción política.

En las últimas horas, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha expresado en la red social X su indignación y consternación, y ha pedido que se investiguen las presuntas agresiones sexuales sufridas por una veintena de mujeres. En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del PP en Bilbao, Esther Martínez, que ha reclamado una investigación y justicia para las víctimas.

Las denuncias comenzaron a aflorar tras el testimonio de Izaro, una joven que relató haber sido violada. A partir de ese caso, otras mujeres identificaron y denunciaron nuevas agresiones. En un primer momento, las acusaciones llevaron a la expulsión de un miembro del grupo Bultzada, de la Real Sociedad, pero posteriormente la cuenta recibió también denuncias contra integrantes de Herri Norte.

Ante estas informaciones, Herri Norte Taldea ha difundido un comunicado en el que se posiciona “de manera firme y sin ambigüedades” del lado de las víctimas de cualquier tipo de agresión o violencia machista. El grupo afirma que en el pasado expulsó a personas relacionadas con hechos similares y asegura que, a día de hoy, no tiene constancia de que haya miembros activos vinculados a los nuevos testimonios.

En la nota, Herri Norte señala además que cuenta con un protocolo interno y que mantiene contactos con diferentes colectivos para saber cómo actuar ante casos de violencia machista. También asegura haber intentado recabar información concreta para identificar a posibles agresores y subraya que su prioridad es el apoyo y la protección de las mujeres que hayan sufrido agresiones, poniéndose a disposición de las víctimas para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

