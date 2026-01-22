Presentación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Presentan Kirolakeitb.eus, el nuevo escaparate digital de nuestro deporte

Webgune berriaren aurkezpena.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kirolakeitb.eus, kirolaren eta kirolarien plaza digital berria aurkeztu dute
author image

EITB

Última actualización

El nuevo portal deportivo de EITB es más amplio, intuitivo y audiovisual, que ofrece una experiencia visual redonda, con más retransmisiones deportivas y la posibilidad de crear nuestra propia oferta personalizada en la sección 'Para ti'.

Sociedad

Te puede interesar

Begoña Pedrosa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La falta de alumnos provoca el cierre de cuatro colegios públicos en Bizkaia el próximo curso

Responsables del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, encabezados por la consejera Begoña Pedrosa, han explicado en Bilbao las razones y detalles de estos procesos, que, según han afirmado, no responden a "un ajuste organizativo" sino a "una integración de centros" de manera "consensuada", en algunos casos "progresiva", con el fin de atender "lo mejor posible" al alumnado.

Cargar más
Publicidad
X