El servicio de Rodalies volverá a estar suspendido este sábado en toda Cataluña
El servicio de Rodalies volverá a estar suspendido en Cataluña este sábado, después de que Renfe y Adif hayan comunicado al Govern su "incapacidad" de operar la red, según ha informado el departamento de Territorio de la Generalitat.
La decisión se ha tomado después de una reunión de más de ocho horas que se ha celebrado en el departamento de Territorio y en la que han participado los consellers de Presidencia, Territorio e Interior, Albert Dalmau, Sílvia Paneque y Núria Parlon, respectivamente, junto a responsables de Renfe, Adif, Protección Civil, el Servicio Catalán de Tráfico, los Mossos d'Esquadra y el Instituto Cartográfico, entre otros organismos, para abordar la crisis de Rodalies.
Pasadas las tres de la madrugada, la conselleria de Territorio ha informado de que Cataluña volverá a estar sin servicio de Rodalies desde este sábado, como ya ocurrió el miércoles y el jueves a raíz del accidente mortal de Gelida (Barcelona).
"Renfe viajeros y Adif nos han comunicado la incapacidad de operar el servicio ordinario de trenes de Rodalies y mercancías en toda la red ferroviaria", ha señalado el Govern, que mantendrá los servicios alternativos por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.
Renfe ha informado horas más tarde que se trata de un parón para realizar nuevas revisiones en la infraestructura. Ingenieros geotécnicos realizarán "revisiones exhaustivas" en puntos con riesgo de desprendimientos.
