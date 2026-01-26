El alumnado del centro Mendiko Eskola de Amurrio (Álava) retomarán las clases el próximo viernes, tras verse interrumpida la actividad escolar por el derrumbe parcial del tejado del edificio principal a causa del fuerte viento registrado en Euskadi esta semana.

El incidente ocurrió sobre la acera de la calle de Mendiko, aunque no se registraron heridos. La zona ha estado acordonada mientras los bomberos trabajan en asegurar la estructura y retirar los restos del tejado.

El temporal Ingrid ha mantenido activos los avisos por viento en toda Hego Euskal Herria, con rachas que en Bizkaia, por ejemplo, llegaron a 145 km/h en Matxitxako (Bermeo).

A pesar del incidente, las autoridades escolares han confirmado que las clases en Mendiko Eskola se reanudarán con normalidad el viernes, garantizando la seguridad de los alumnos y el personal del centro.