AMURRIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los escolares de Mendiko Eskola regresarán el viernes a clase tras el derrumbe del tejado por el fuerte viento

El fuerte temporal que ha azotado Euskadi esta semana provocó la caída parcial del tejado del edificio principal de Mendiko Eskola, en Amurrio. Afortunadamente no hubo heridos. Las clases se reanudarán con normalidad el próximo viernes.
Mendiko Eskolako teilatua
Amurrio. Foto: aiaraldea.eus
Euskaraz irakurri: Mendiko Eskolako ikasleak ostiralean itzuliko dira, haize bortitzak teilatua eraitsi ostean
author image

EITB

Última actualización

El alumnado del centro Mendiko Eskola de Amurrio (Álava) retomarán las clases el próximo viernes, tras verse interrumpida la actividad escolar por el derrumbe parcial del tejado del edificio principal a causa del fuerte viento registrado en Euskadi esta semana.

El incidente ocurrió sobre la acera de la calle de Mendiko, aunque no se registraron heridos. La zona ha estado acordonada mientras los bomberos trabajan en asegurar la estructura y retirar los restos del tejado.

El temporal Ingrid ha mantenido activos los avisos por viento en toda Hego Euskal Herria, con rachas que en Bizkaia, por ejemplo, llegaron a 145 km/h en Matxitxako (Bermeo).

A pesar del incidente, las autoridades escolares han confirmado que las clases en Mendiko Eskola se reanudarán con normalidad el viernes, garantizando la seguridad de los alumnos y el personal del centro.

El fuerte viento derriba el tejado de la CEIP Mendiko Eskola en Amurrio
Amurrio Alertas Meteorológicas Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Fachada del Palacio de Justicia EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS 13/9/2021
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El TSJN reabre la investigación sobre la supuesta venta de una menor para casarla en Lleida

La Sección Primera de la Audiencia estima que, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, existen indicios claros de criminalidad frente a los encausados y considera que el archivo de la causa es "absolutamente prematuro". Existen indicios de que la menor de 14 años fue vendida en enero 2025 por sus padres a otro matrimonio para casarla con su hijo de 21 años. 

Patinete eléctrico. Foto: EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz inicia una nueva campaña de control de patinetes eléctricos

La vigilancia abarcará toda la ciudad, con preferencia en las zonas con mayor tránsito de personas y espacios donde habitualmente circulan patinetes eléctricos, y especialmente entre personas jóvenes y de mediana edad. Por primera vez, se verificará si cuentan o no seguro, que es obligatorio en los patinetes eléctricos si superan los 25 kilos y con una velocidad superior a los 14 km/h.
Cargar más
Publicidad
X