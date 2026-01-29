LaLiga gratificará con 50 euros a cada persona que denuncie a los bares que emiten fútbol pirata
LaLiga gratificará con 50 euros a cada persona que denuncie a los establecimientos hosteleros que emiten fútbol pirata, según ha informado LaLiga en una nota.
De este modo, la patronal de los clubes profesionales apuntala su estrategia contra las emisiones ilegales de fútbol ofreciendo un canal de denuncias, "una herramienta fácil, segura y confidencial que permite a cualquier ciudadano colaborar activamente en la detección de establecimientos del sector HORECA que emiten contenidos de forma fraudulenta". Así, "los usuarios que realicen una denuncia válida y efectiva podrán recibir 50 euros como agradecimiento por su colaboración, una vez completado el proceso de validación correspondiente".
El organismo que preside Javier Tebas recuerda que detectar una emisión ilegal de fútbol en un bar "es sencillo y puede hacerse en cuestión de segundos" y para ello ofrece "una pauta clara y visual para cualquier aficionado" que consiste en comprobar si en la esquina de la pantalla del televisor durante la retransmisión hay una 'B', en caso de un bar, o una 'A', si es una casa de apuestas. Si no aparece ninguna, ese establecimiento no está autorizado y la emisión es ilegal.
En este caso, cualquier persona puede acceder al canal de denuncias de LaLiga en 'www.laligabares.com/denuncias', completar un breve formulario y adjuntar imágenes que permitan comprobar la emisión, un proceso que "es rápido, intuitivo y confidencial". "Una vez recibida la denuncia, los equipos de LaLiga analizarán la información y, si se confirma que cumple los requisitos establecidos, se activará el proceso de control y, en su caso, la gratificación prevista", ha añadido la patronal.
LaLiga ha subrayado que el canal de denuncias 'LALIGA BARES' está diseñado para facilitar la colaboración ciudadana "sin exponer al usuario".
Te puede interesar
"Basándonos en datos, y cuando se identifica un patrón de cronificación", se decide la fusión o cierre de un centro escolar, en palabras de Pedrosa
Entrevistada en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, la consejera vasca de Educación Begoña Pedrosa ha explicado que, uno de los motivos para decidir el cierre o fusión de un colegio, es el descenso año a año de las matriculaciones. La consejera ha asegurado que "este cambio estructural" siempre se acuerda con la Dirección de estos centros.
Sindicatos denuncian que los cierres de colegios en la CAV tienen como objetivo la "amortización de puestos de trabajo"
Steilas, ELA y CC. OO. han criticado que las fusiones y cierres de centros públicos de educación anunciados por el Gobierno Vasco para el próximo curso son "un reflejo de la dejadez que el Departamento de Educación ha mostrado en los últimos años". Además, han denunciado el "carácter vacío" de la Mesa contra la Segregación, reunida por cuarta vez.
Será noticia: vacunas caducadas, tractoradas en Bilbao, Vitoria y Pamplona y Tensión entre Irán y EE. UU
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
¿Qué camino hace una vacuna antes de ser administrada?
El consejero de Salud ha admitido que el último caso de vacunas caducadas es fruto de un “error.” O una cadena de errores, porque son varios controles los que han fallado. Este es el trazado de una vacuna desde que se solicita hasta que es inyectada.
Osakidetza revacunará "lo antes posible" a los vacunados en diciembre y enero con dosis caducadas
Según ha anunciado Martínez, en rueda de prensa en Bilbao, volverán a ser vacunadas 103 personas a las que se inoculó, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2026, la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote caducado.
El Departamento de Salud recomienda "prevención combinada" ante el doble riesgo del “chemsex”
La prevención ante esta práctica, que combina el consumo de drogas y las relaciones sexuales, es "clave en un contexto donde las ITS van en aumento".
Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, de Masta Taberna de Zarautz, elegidos Cocineros Revelación 2026
Los cocineros de Masta Taberna, de 32 y 33 años, han sido distinguidos en una final en la que ha habido 9 candidaturas finalistas. El galardón ha sido recibido con “sorpresa, emoción y mucho agradecimiento” por Javier Ochoa, que se ha mostrado convencido de que este reconocimiento les dará “un impulso tremendo”.
Martínez acusa a EH Bildu de "crear desasosiego" y la coalición responde al consejero que tiene un "problema de transparencia"
Después de que el consejero de Salud haya acusado a Rebeka Ubera (EH Bildu) de "utilizar una llamada personal", de haber "manipulado la conversación" y de crear "desasosiego" a la población, la parlamentaria de EH Bildu ha calificado de "tristes y desafortunadas" sus palabras y ha asegurado que el que tiene un problema de transparencia y con su gestión es Alberto Martínez y eso es lo que "genera incertidumbre y desasosiego".
La Ertzaintza refuerza la seguridad ante el partido declarado de alto riesgo Athletic Club-Sporting Lisboa
Los aficionados portugueses no podrán entrar al estadio debido a las sanciones previas por el uso de pirotecnia, aunque unos 1500 seguidores han llegado a Bilbao sin entrada.