LaLiga gratificará con 50 euros a cada persona que denuncie a los bares que emiten fútbol pirata

LaLiga gratificará con 50 euros a cada persona que denuncie a los establecimientos hosteleros que emiten fútbol pirata, según ha informado LaLiga en una nota.

De este modo, la patronal de los clubes profesionales apuntala su estrategia contra las emisiones ilegales de fútbol ofreciendo un canal de denuncias, "una herramienta fácil, segura y confidencial que permite a cualquier ciudadano colaborar activamente en la detección de establecimientos del sector HORECA que emiten contenidos de forma fraudulenta". Así, "los usuarios que realicen una denuncia válida y efectiva podrán recibir 50 euros como agradecimiento por su colaboración, una vez completado el proceso de validación correspondiente".



El organismo que preside Javier Tebas recuerda que detectar una emisión ilegal de fútbol en un bar "es sencillo y puede hacerse en cuestión de segundos" y para ello ofrece "una pauta clara y visual para cualquier aficionado" que consiste en comprobar si en la esquina de la pantalla del televisor durante la retransmisión hay una 'B', en caso de un bar, o una 'A', si es una casa de apuestas. Si no aparece ninguna, ese establecimiento no está autorizado y la emisión es ilegal.



En este caso, cualquier persona puede acceder al canal de denuncias de LaLiga en 'www.laligabares.com/denuncias', completar un breve formulario y adjuntar imágenes que permitan comprobar la emisión, un proceso que "es rápido, intuitivo y confidencial". "Una vez recibida la denuncia, los equipos de LaLiga analizarán la información y, si se confirma que cumple los requisitos establecidos, se activará el proceso de control y, en su caso, la gratificación prevista", ha añadido la patronal.



LaLiga ha subrayado que el canal de denuncias 'LALIGA BARES' está diseñado para facilitar la colaboración ciudadana "sin exponer al usuario".

