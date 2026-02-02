BIZKAIA
Prisión provisional y sin fianza para la acusada de matar a su pareja en Bilbao

La mujer, de 55 años, continúa ingresada en el Hospital de Basurto y una vez que sea dada de alta será trasladada a un centro penitenciario.
Bilbao, 30 ene (EFE).- La Ertzaintza traslada a la mujer de 55 años detenida este viernes acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.EFE/ Miguel Toña

Homicidio en el barrio bilbaíno de Uribarri. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Bilbon bikotekidea hiltzea egotzita atxilotutako emakumea espetxera bidaltzeko agindu du epaileak
author image

EITB

Última actualización

La jueza de guardia ha decretado el ingreso en prisión para la mujer de 55 años acusada de matar a su pareja en Bilbao, un hombre de 67 años, en su domicilio del barrio de Uribarri, que continúa ingresada en el Hospital de Basurto, en Bilbao, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La detención se produjo después de que la Ertzaintza recibiera un aviso sobre la comisión de un supuesto homicidio en un piso del barrio bilbaíno de Uribarri. Los agentes encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo de un hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.

En el domicilio también se encontraba una mujer, de 55 años, quien afirmó que era la autora de la muerte de su pareja, por lo que fue detenida por un presunto delito de homicidio.

La jueza de guardia se trasladó este pasado domingo al Hospital de Basurto, donde está ingresada la mujer acusada de matar a su pareja y, tras tomarle declaración, acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Una vez que sea dada de alta será trasladada a un centro penitenciario. El procedimiento por la presunta comisión de un delito de homicidio (sin perjuicio de ulterior calificación) será instruido por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao, plaza 8, según ha precisado el TSJPV.

