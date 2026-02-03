TRÁFICO
Accidente con varios vehículos implicados en la N-1, en Lasarte-Oria, sentido Irun

El siniestro, ocurrido en el kilómetro 453, ha obligado a cerrar temporalmente la carretera y está provocando importantes retenciones.

Euskaraz irakurri: Istripua hainbat ibilgailurekin N-1 errepidean, Lasarte-Orian, Donostiarako noranzkoan
EITB

La N-1 ha reabierto uno de sus carriles a la altura del kilómetro 453, en Lasarte-Oria y en sentido Irun, tras el accidente de tráfico en el que se han visto implicados varios vehículos, según han informado los servicios de tráfico.

A pesar de la reapertura parcial, la circulación continúa siendo lenta, con retenciones en el entorno del siniestro, mientras los servicios de emergencia mantienen los trabajos para retirar los vehículos y limpiar la calzada.

Por el momento no se ha facilitado información sobre personas heridas ni sobre la evolución del accidente.

Además, en la AP-8, en Galdakao y en sentido Donostia, se registran problemas de tráfico tras la salida de calzada de un vehículo en el entorno de Rontegi.

Desde el Departamento de Seguridad se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras a través del teléfono 011.

