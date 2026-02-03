Accidente con varios vehículos implicados en la N-1, en Lasarte-Oria, sentido Irun
El siniestro, ocurrido en el kilómetro 453, ha obligado a cerrar temporalmente la carretera y está provocando importantes retenciones.
La N-1 ha reabierto uno de sus carriles a la altura del kilómetro 453, en Lasarte-Oria y en sentido Irun, tras el accidente de tráfico en el que se han visto implicados varios vehículos, según han informado los servicios de tráfico.
A pesar de la reapertura parcial, la circulación continúa siendo lenta, con retenciones en el entorno del siniestro, mientras los servicios de emergencia mantienen los trabajos para retirar los vehículos y limpiar la calzada.
Por el momento no se ha facilitado información sobre personas heridas ni sobre la evolución del accidente.
Además, en la AP-8, en Galdakao y en sentido Donostia, se registran problemas de tráfico tras la salida de calzada de un vehículo en el entorno de Rontegi.
Desde el Departamento de Seguridad se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras a través del teléfono 011.
Será noticia: vacunas caducadas, día de San Blas y ERE en Tubos Reunidos
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Caballos en lugar de bueyes, en la feria de San Blas de Abadiño
Debido a las medidas para hacer frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa, el Ayuntamiento ha tenido que adaptar la programación para buscar alternativas, entre otros, al tradicional concurso de arrastre de piedra con bueyes.
El Gobierno Vasco actualiza las medidas contra la Dermatosis Nodular Contagiosa
La presencia de ganado vacuno estará prohibida en ferias, certámenes y exhibiciones, si bien las diputaciones podrán autorizar excepcionalmente la presencia de ganado procedente de la misma explotación, cumpliendo una serie de requisitos. Esta medida posibilitaría la celebración de espectáculos de vaquillas y sokamuturras de carnaval en carnvales.
Envases realizados a base de hongos, una realidad cada vez más cercana
El Basque Biodesing Center de Güeñes lleva años investigando el micelio, un material que se consigue a base de hongos, resistente al agua y biodegradable, y que podría sustituir al plástico o a los cartones para fabricar envases.
La madre de uno de los bebés vacunados con dosis caducadas denuncia que le da “un poco de inseguridad” esta situación
La madre de uno de los bebés que recibió una dosis de la vacuna Hexavalente caducada lamenta que esta situación le genera “inseguridad”, ya que siempre ha pensado que Osakidetza lo hace todo bien. Asegura que le han pedido perdón y ya le han dado una cita para volver a vacunar al menor.
Atención al GPS: 6 carreteras vizcaínas cambian de nombre, incluida la A-8
Durante un tiempo conductores y navegadores tendrán que hacer un pequeño ejercicio de traducción mental. La antigua Variante Sur pasa a llamarse BI-10 y el corredor del Txorierri será BI-30, y atención porque los cambios no se limitan a estas vías.
Osakidetza prevé finalizar esta semana la revacunación de las personas que recibieron dosis caducadas
En el caso de la hexavalente, la gran mayoría de las 30 personas afectadas ya ha sido nuevamente inoculada o lo será entre hoy y mañana. Además, Osakidetza cree que finalizará esta semana la revacunación de la tetravalente y la triple vírica.
Un total de 80 personas recibieron la eutanasia en la CAV en 2025, un 62% más que un año antes
Las solicitudes de eutanasia fueron 120, frente a las 74 del año anterior.
Finalmente, sí habrá vaquillas en los carnavales de Tolosa
Tras la prohibición, por parte del Gobierno Vasco, de celebrar ferias con animales hasta finales de febrero, todo parecía indicar que este año no iba a haber vaquillas en los carnavales de Tolosa, ni tampoco sukamuturra, pero, finalmente, sí habrá.