Continúa en dependencias policiales el detenido por la muerte del hombre encontrado en Lezama

El joven detenido por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre de 60 años, hallado en Lezama, continúa en dependencias policiales. La víctima fue encontrada el pasado viernes en el Alto de Vivero, después de varios días desaparecida. Se espera que el detenido pase a disposición judicial en las próximas horas.

El hallazgo del cadáver tuvo lugar a media mañana del pasado viernes, tras lo que se pudo confirmar que la víctima era un vecino de Barakaldo, de 60 años, que constaba como desaparecido desde hacía dos días.

Indicios de violencia

Al lugar se desplazaron diferentes dotaciones de la Ertzaintza para proceder a realizar la correspondiente inspección ocular. Tras el levantamiento del cadáver por parte de la comisión judicial, la Ertzaintza puso en marcha una investigación, ya que presentaba posibles indicios de violencia.

Las indagaciones realizadas en las horas posteriores posibilitaron que, sobre las cinco y cuarto de la tarde de este pasado martes, agentes adscritos a la Sección de Investigación Criminal Territorial Bizkaia se personaran en el barrio bilbaíno de Zorrotza para proceder a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de homicidio.

El arrestado, de 21 años, ha sido acusado de un presunto delito de homicidio y permanece en dependencias policiales para la finalización de las diligencias correspondientes, hasta su puesta a disposición judicial.