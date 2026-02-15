Cerrado el corredor del Txorierri, sentido Bilbao, por un accidente
Un accidente ocurrido esta tarde ha olbigado a cerrar la BI-30 (el corredor del Txorierri) en sentido Bilbao. Según ha informado la Ertzaintza a orain.eus, el suceso ha tenido lugar a las 15:50 horas, cuando un vehículo que viaja en sentido Bilbao se ha salido de la calzada.
A esta hora (las 17:00 horas), tratan de rescatar a la persona que ha quedado atrapada en el coche tras el siniestro.
Estamos trabajando para ampliar la noticia
