ACCIDENTE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Un parapentista se lesiona gravemente en el monte Baigura, entre Lapurdi y Baja Navarra

El joven, de 25 años, sufrió una caída y se golpeo contra la pendiente. Fue evacuado con heridas graves al Hospital de Baiona.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Un joven de 25 años ha resultado gravemente herido este sábado en el monte Baigura,  en la muga entre Lapurdi y Baja Navarra, en un accidente de paracaidismo.

El parapentista sufrió una caída por motivos desconocidos sobre las 11:30 horas, mientras volaba sobre el alto de Baigura, golpeándos contra la pendiente.

El joven volaba solo en su parapente, y fu un testigo del accidente el que avisó a los servicios de emergencias.

Al lugar acudieron un equipo de bomberos de montaña en helicóptero., así como un equipo de la estructura móvil de emergencia y reanimación (SMUR) del Centro hospitalario de Baiona también en helicóptero. Fue evacuado en helicóptero al Hospital de la Costa Vasca con heridas graves.

La gendarmería ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

El lugar del accidente es muy conocido para los aficionados al parapente.

Lapurdi Baja Navarra Iparralde Accidentes de montaña Sociedad

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mueren más de 10 000 pollos en el incendio de una explotación avícola de Villafranca (Navarra)

Alrededor de 10 000 pollos han fallecido como consecuencia de un incendio en una explotación avícola ubicada en la localidad ribera de Villafranca. El aviso del suceso se ha recibido a las 8:36 horas de este domingo y han intervenido efectivos de bomberos de Navarra y la Policía Foral. El fuego ha afectado a una de las naves de las tres que componen la granja.
Gehiago ikusi
Publizitatea
X