Un parapentista se lesiona gravemente en el monte Baigura, entre Lapurdi y Baja Navarra

Un joven de 25 años ha resultado gravemente herido este sábado en el monte Baigura, en la muga entre Lapurdi y Baja Navarra, en un accidente de paracaidismo.

El parapentista sufrió una caída por motivos desconocidos sobre las 11:30 horas, mientras volaba sobre el alto de Baigura, golpeándos contra la pendiente.

El joven volaba solo en su parapente, y fu un testigo del accidente el que avisó a los servicios de emergencias.

Al lugar acudieron un equipo de bomberos de montaña en helicóptero., así como un equipo de la estructura móvil de emergencia y reanimación (SMUR) del Centro hospitalario de Baiona también en helicóptero. Fue evacuado en helicóptero al Hospital de la Costa Vasca con heridas graves.

La gendarmería ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

El lugar del accidente es muy conocido para los aficionados al parapente.