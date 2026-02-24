Muere un trabajador en un accidente laboral en un rocódromo de Berrioplano

Nuevo accidente laboral, esta vez en Navarra. Un trabajador de 51 años ha fallecido este martes en un accidente laboral ocurrido en las instalaciones de un rocódromo de Berrioplano.

El suceso se ha registrado a las 10.15 horas en la nave de la empresa Rocópolis, situada en el polígono de Iturgaiz. La muerte se ha producido tras caer de una altura elevada.

Las asistencias sanitarias desplazadas hasta el lugar han intentando reanimar al trabajador, si bien ha fallecido en el lugar de los hechos.

El cuerpo del hombre fallecido ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF) para la realización de la autopsia.