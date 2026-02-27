La unidad de covid persistente de Osakidetza cumple un año con más de 200 pacientes atendidos

La Unidad de Covid Persistente de Osakidetza ha cumplido su primer año de funcionamiento, “consolidándose en Euskadi como centro de referencia para el diagnóstico diferencial y la coordinación” de estos casos. Según han explicado desde Osakidetza, el objetivo es “ofrecer un tratamiento personalizado y de alta especialización a las personas afectadas”.

Desde su puesta en marcha hace un año, la unidad ha atendido de forma presencial a 220 pacientes (el 21% en Araba, el 49% Bizkaia y el 30% en Gipuzkoa).

Debido a la cronicidad y complejidad de esta patología, el 90 % continúa en seguimiento activo, y en consecuencia durante los últimos 12 meses se han registrado 950 consultas (387 no presenciales, 322 médicas y 241 de enfermería).

Además, Osakidetza ha iniciado un ensayo clínico basado en estimulación eléctrica craneal, una terapia que actúa sobre determinadas zonas del cerebro para modular la actividad neuronal y que ya se emplea con éxito en patologías como la depresión o la fatiga crónica.

El covid persistente o síndrome post-covid se caracteriza por síntomas que persisten al menos tres meses tras la infección inicial, como fatiga extrema, dificultad respiratoria o deterioro cognitivo (“niebla mental”).