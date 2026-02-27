Retrasos en la línea C3 de Cercanías Bilbao por una incidencia en la señalización

Los trenes de la línea C3 del núcleo de Cercanías de Bilbao están registrando retrasos debido a una incidencia en la señalización ferroviaria. El problema se localiza en el tramo entre Ollargan y Bidebieta-Basauri. La línea C3 une Bilbao/Abando con Orduña.

Según han informado fuentes ferroviarias, la incidencia está afectando a la regularidad habitual del servicio, generando demoras en la circulación de los trenes.

Además, los equipos técnicos trabajan para resolver la avería a la mayor brevedad posible, con el objetivo de recuperar cuanto antes la normalidad en la línea.