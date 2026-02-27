Salud Pública ha decidido levantar las medidas de carácter preventivo establecidas desde este jueves en Muskiz. En concreto, según han indicado desde el Gobierno Vasco, los resultados de las últimas mediciones técnicas que se han realizado constatan que se han reducido y estabilizado los niveles de benceno, algo que ha llevado a tomar esta decisión.

En estos términos han trasladado la decisión desde el Gobierno Vasco: “Los resultados de las mediciones técnicas que se han realizado en Muskiz en las últimas horas constatan que se han reducido y estabilizado, en torno a 2 µg/m³, los niveles de concentración de benceno en aire ambiente. Por este motivo, y teniendo en cuenta que la empresa Petronor S.A. mantiene controlada la incidencia, Salud Pública levanta las medidas de carácter preventivo establecidas ayer”.

Desde el Ejecutivo vasco, asimismo, han indicado que “los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) mantienen el seguimiento de la situación”. Lo hacen, según han trasladado, “a través de los datos de la Red de Control de Calidad de Aire de Euskadi, de muestreos específicos en el entorno, y de las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones”.

Finalmente, desde el Gobierno Vasco han explicado que la situación se ha generado porque “la empresa Petronor S.A. ha tenido una incidencia en uno de sus tanques de gasolina”. “Como consecuencia de esta incidencia, parte de la gasolina se ha evaporado generando una emisión de su fracción volátil al aire. La empresa está aplicando todas las medidas correctoras establecidas en los protocolos”, concluye su última notificación.