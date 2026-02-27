Contaminación
Salud Pública levanta las medidas de carácter preventivo establecidas en Muskiz

Los resultados de las mediciones técnicas que se han realizado en las últimas horas constatan que se han reducido y estabilizado los niveles de benceno, según el Gobierno Vasco.

Imagen de la situación generada en Muskiz por los elevados niveles de benceno. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Osasun Publikoak bertan behera utzi ditu Muskizen ezarritako prebentzio-neurriak
author image

EITB

Última actualización

Salud Pública ha decidido levantar las medidas de carácter preventivo establecidas desde este jueves en Muskiz. En concreto, según han indicado desde el Gobierno Vasco, los resultados de las últimas mediciones técnicas que se han realizado constatan que se han reducido y estabilizado los niveles de benceno, algo que ha llevado a tomar esta decisión.

En estos términos han trasladado la decisión desde el Gobierno Vasco: “Los resultados de las mediciones técnicas que se han realizado en Muskiz en las últimas horas constatan que se han reducido y estabilizado, en torno a 2 µg/m³, los niveles de concentración de benceno en aire ambiente. Por este motivo, y teniendo en cuenta que la empresa Petronor S.A. mantiene controlada la incidencia, Salud Pública levanta las medidas de carácter preventivo establecidas ayer”.

Desde el Ejecutivo vasco, asimismo, han indicado que “los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) mantienen el seguimiento de la situación”. Lo hacen, según han trasladado, “a través de los datos de la Red de Control de Calidad de Aire de Euskadi, de muestreos específicos en el entorno, y de las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones”.

Finalmente, desde el Gobierno Vasco han explicado que la situación se ha generado porque “la empresa Petronor S.A. ha tenido una incidencia en uno de sus tanques de gasolina”. “Como consecuencia de esta incidencia, parte de la gasolina se ha evaporado generando una emisión de su fracción volátil al aire. La empresa está aplicando todas las medidas correctoras establecidas en los protocolos”, concluye su última notificación.

(Foto de ARCHIVO) Planta de Petronor en Muskiz (Bizkaia) REMITIDA / HANDOUT por PETRONOR Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/7/2025
El benceno, líquido volátil en la gasolina, no supone riesgo salvo en "exposiciones prolongadas"

El profesor e investigador en el Departamento de Química Analítica de la EHU Néstor Etxebarria considera "adecuadas" las recomendaciones de permanecer en espacios interiores cerrados y mantener puertas y ventanas cerradas, si bien, señala que "en la medida en que el foco esté controlado y que no exista un riesgo continuo de que la fuga se mantenga, no es una situación alarmante".
