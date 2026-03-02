Osakidetza pedirá consentimiento para enviar comunicaciones a través de WhatsApp. Este mismo miércoles comenzará a enviar SMS oficiales a la ciudadanía para obtener el consentimiento que le permita enviar comunicaciones informativas a través de WhatsApp, con el objetivo de ofrecer una vía "sencilla, cercana y accesible" para trasladar avisos, recordatorios, campañas o recomendaciones sanitarias.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, el permiso puede darse también desde la web oficial de Osakidetza o bien por el teléfono 945 00 65 00, donde un sistema automático guiará paso a paso durante el proceso.

En el SMS informativo habrá un enlace directo al formulario para facilitar el trámite, y según han aclarado, el mensaje es "totalmente seguro", y podrá recibirse a partir de este miércoles.

En todo caso, ha aclarado que, en caso de recibir otros mensajes con apariencia similar, que soliciten datos personales o incluyan enlaces no oficiales, se recomienda no interactuar con ellos.