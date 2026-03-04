Será noticia: Noche decisiva en Anoeta, el conflicto en Oriente Próximo y hallan el cuerpo descuartizado de un tolosarra en París

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 4 de marzo de 2026:

-Noche decisiva en Anoeta: Donostia vivirá esta noche una jornada de alta intensidad futbolística en torno al derbi de Copa entre la Real Sociedad y el Athletic. El encuentro podrá seguirse en directo en ETB1, ETB On y kirolakeitb.eus, en un duelo en el que ambos equipos buscarán el billete a la final.

-Conflicto en Oriente Próximo. Alta tensión en Oriente Próximo por el enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos. Continúan los ataques con misiles, drones y bombardeos, mientras que grupos aliados de Irán como Hezbolá también han lanzado ataques desde Líbano. La violencia se está extendiendo por varios países del Golfo y ha aumentado el riesgo de una guerra regional más amplia.

-Hallan el cuerpo descuartizado de un hombre de Tolosa. Las autoridades francesas han encontrado el cuerpo de un hombre tolosarra, de 33 años, en una vivienda de París (Francia). La Fiscalía de Bobigny ha confirmado el crimen y la detención de una persona en relación con los hechos. Según han informado medios locales, la tía de la víctima denunció su desaparición tras no tener noticias suyas desde hacía varios días.