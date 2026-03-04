Hoy es noticia
PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Noche decisiva en Anoeta, el conflicto en Oriente Próximo y hallan el cuerpo descuartizado de un tolosarra en París

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Jon Martin (Reala) eta Gorka Guruzeta (Athletic), Errege Kopan.

Jon Martín y Gorka Guruzeta, en un lance del partido en San Mamés. Foto. Europa Press

Euskaraz irakurri: Albistea izango da: Gau erabakigarria Anoetan, Ekialde Hurbileko gatazka eta tolosar baten gorpu zatikatua Parisen
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 4 de marzo de 2026:

-Noche decisiva en Anoeta: Donostia vivirá esta noche una jornada de alta intensidad futbolística en torno al derbi de Copa entre la Real Sociedad y el Athletic. El encuentro podrá seguirse en directo en ETB1, ETB On y kirolakeitb.eus, en un duelo en el que ambos equipos buscarán el billete a la final.

-Conflicto en Oriente Próximo. Alta tensión en Oriente Próximo por el enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos. Continúan los ataques con misiles, drones y bombardeos, mientras que grupos aliados de Irán como Hezbolá también han lanzado ataques desde Líbano. La violencia se está extendiendo por varios países del Golfo y ha aumentado el riesgo de una guerra regional más amplia.

-Hallan el cuerpo descuartizado de un hombre de Tolosa. Las autoridades francesas han encontrado el cuerpo de un hombre tolosarra, de 33 años, en una vivienda de París (Francia). La Fiscalía de Bobigny ha confirmado el crimen y la detención de una persona en relación con los hechos. Según han informado medios locales, la tía de la víctima denunció su desaparición tras no tener noticias suyas desde hacía varios días. 

Política Sociedad

Te puede interesar

Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzaina
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Obispo de Vitoria: "No deberíamos estar recordando lo que nunca debió suceder”

Monseñor Juan Carlos Elizalde ha recordado a cada uno de los cinco asesinados por la Policía el 3 de marzo de 1976 en la homilía de la misa celebrada con motivo del 50 aniversario. El máximo representante de la Iglesia en Álava ha afirmado que con esa misa “renovamos nuestra cercanía y nuestra oración por las víctimas y por todos los que quedaron marcados por aquellos hechos.
Cargar más
Publicidad
X