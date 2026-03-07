El feminismo y el color morado volverán a tomar las calles este domingo
Este año hay tres convocatorias diferentes. Como viene siendo habitual, el movimiento feminista ha convocado manifestaciones en cinco capitales de Euskal Herria. Por otra parte, la nueva coordinadora de feministas abolicionistas celebrará varias marchas en la CAV y Navarra. Además, la organización socialista Itaia ha realizado su propio llamamiento.
El 8 de marzo cae este año en domingo, y por ese motivo, las tradicionales marchas vespertinas se celebrarán a mediodía en las capitales y las principales localidades vascas. Además, este 2026 traerá otra peculiaridad, ya que se han realizado tres convocatorias diferentes. Además de las manifestaciones convocadas anualmente por el Movimiento Feminista de Euskal Herria, este año se celebrarán otras organizadas por la nueva coordinadora de feministas abolicionistas. A todas ellas se han de sumar las convocadas por la organización socialista Itaia.
Reunimos horarios y lugares de las principales citas.
- Manifestaciones del Movimiento Feminista
Bajo el lema elegido para este año ("Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación, lucha y organización"), a las 11:00 horas, la manifestación central de Iparralde partirá desde la estación de tren de Baiona.
En Hego Euskal Herria las marchas tendrá lugar una hora después, en torno al mediodía. Así, la manifestación de San Sebastián comenzará a las 12:00 horas desde el túnel del Antiguo. En Bilbao la cita es en el Sagrado Corazón, y en Pamplona, en el parque Antoniutti. La manifestación del movimiento feminista de Vitoria-Gasteiz partirá a las 12:30 desde la plaza San Antón.
- Convocatorias de los grupos abolicionistas
Los abolicionistas sólo han convocado manifestaciones en Hego Euskal Herria. En Bilbao, y connvocada por la Coordinadora de Feministas Abolicionistas de Euskal Herria (EHFAK), se celebrará una marcha abolicionista a las 12:00 horas, que partirá desde Zabalburu. En San Sebastián, se han citado a las 11:45 horas en las inmediaciones del reloj de Ondarreta, pero 15 minutos después se unirán a la marcha con las organizaciones del Movimiento Feminista de Euskal Herria.
A las 12:30 horas, hay convocadas otras dos manifestaciones en Vitoria-Gasteiz, en la plaza San Antón, y en Durango, en la plaza Ezkurdi.
Además, la Coordinadora 8M Mugimendu Feminista ha convocado dos citas más: una, en la plaza Arriaga de Bilbao a las 12:30 horas y la otra, en Pamplona (plaza San Francisco), a la misma hora.
La organización socialista Itaia ha convocado manifestaciones a las 13:00 horas en localidades como Bilbao, donde se han citado en la Plaza Moyua.
Te puede interesar
Garikoitz, de camino a casa desde Doha, explica cómo ha pasado la semana: "Hemos vivido momentos de miedo e inquietud"
Garikoitz Knörr, profesor de euskera que se encontraba en Doha (Catar) en el momento en el que EE. UU. e Israel lanzaron un ataque masivo contra Irán, relata en este vídeo las dificultades que ha tenido para volver a casa.
Solucionados los problemas técnicos que han provocado el caos en Metro Bilbao
El suburbano está poco a poco recuperando la normalidad, después de los retrasos ocasionados esta mañana.
Comienzan las labores de limpieza en las zonas afectadas tras remitir el temporal y mejorar la situación
La mayor cantidad de lluvia ha caído en la zona de Mungia, donde se han visto afectados varios garajes y carreteras, al igual que en Derio, Bakio y Getxo. En las carreteras también se han registrado numerosas incidencias.
Una manifestación de Sadar Bizirik pide la dimisión de la delegada del Gobierno español en Navarra
La afición rojilla ha denunciado las cargas policiales al término del encuentro disputado hace dos semanas en el estadio de El Sadar contra el Real Madrid y ha exigido a Alicia Echeverría que asuma sus responsabilidades. "No podemos normalizar que seamos apaleados con saña y violencia en nuestra propia casa", han denunciado.
Renfe interrumpe el servicio de tren entre Andoain e Irun este fin de semana y el siguiente
La implantación del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irun ha obligado la interrupción ferroviaria, aunque se ofrecerán autobuses durante los dos fines de semanas. Además, la estación de Loiola, en San Sebastián, estará cerrada desde hoy hasta mediados de abril
El Club Padura de Arrigorriaga rechaza "rotundamente" las acusaciones "infundadas" difundidas por varias asociaciones sobre el caso de acoso sexual a una menor
Las asociaciones denuncian que en este club deportivo una niña ha sido víctima de violencia sexual y acoso. El Club Padura "condena enérgicamente cualquier tipo de agresión" e incluso "la difusión del vídeo", pero asegura que los hechos ocurrieron fuera del ámbito de la actividad del club.
Los fundadores de la nueva cocina vasca, Premio Euskadi de Gastronomía 2025
El Gobierno Vasco reconoce así a figuras como Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Karlos Arguiñano, Ramón Roteta, Xabier Zapirain, Luis Irizar, Ramón Zugasti, Ricardo Idiakez, Tatus Fombellida, Patxi Quintana, Pedro Gómez, Manolo Iza y Jesús Mangas y José Juan Castillo, entre otros.
Semana trágica en el centro La Granja: "Estamos destrozados"
Los jóvenes fallecidos este martes en Santander eran alumnos del Colegio de Formación Profesional La Granja de Cantabria. Estudiaban el ciclo de Ganadería y Sanidad Animal. Su director explica que en el centro están destrozados.
Las instituciones y sindicatos se suman a las reivindicaciones del 8M
En vísperas del 8 de marzo, ayuntamientos, diputaciones y sindicatos han querido sumarse a las reivindicaciones feministas. Durante los actos han mostrado su preocupación por el aumento de mensajes contra las mujeres y la igualdad.