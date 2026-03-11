La Fiscalía de Bizkaia investiga a trabajadoras de una haurreskola de Getxo

La Fiscalía de Bizkaia ha abierto diligencias contra varias trabajadoras de una haurreskola de Getxo, según ha confirmado la Fundación BBK.

El centro educativo investigado se encuentra en el barrio de Romo.

Preguntados por la investigación en curso, de momento, ni la Fundación BBK ni las trabajadoras del centro han querido hacer declaraciones.