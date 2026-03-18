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Cortada la AP-8 en Iurreta tras el vuelco de un camión, con cinco kilómetros de retenciones

El accidente, ocurrido en sentido Irun, mantiene interrumpida la circulación en la autopista, mientras los servicios de emergencia trabajan para retirar el vehículo.
Accidente en Iurreta. Foto: @TrafikoEJGV
Euskaraz irakurri: AP-8 autobidea itxi dute Iurretan, kamioi bat irauli eta bost kilometroko auto-ilarak sortu ostean
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EITB

Última actualización

Un camión ha volcado en la AP-8, a la altura de Iurreta (kilómetro 87), en sentido Irun, lo que ha obligado a cortar completamente la carretera, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. El siniestro está generando retenciones de hasta cinco kilómetros, con importantes afecciones al tráfico en la zona.

Los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar para retirar el camión y restablecer la circulación lo antes posible Mientras tanto, se recomienda a los conductores extremar la precaución y buscar rutas alternativas.

Bermeo

Por otro lado, la BI-631 permanece cortada en ambos sentidos a la altura de Bermeo tras un accidente múltiple en el que se han visto implicados varios vehículos El siniestro está provocando colas y dificultades en la circulación en esta carretera, según ha informado Trafikoa.

Accidentes de Tráfico Tráfico Iurreta Sociedad

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