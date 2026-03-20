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El Athletic condena las amenazas a Jon Uriarte y le muestra su “apoyo incondicional”

La entidad señala que “sólo a través de la firmeza en la exigencia del respeto podremos construir una sociedad y un Athletic mejor"

Jon Uriarte
Jon Uriarte, en una imagen de archivo
Euskaraz irakurri: Athleticek mehatxuak gaitzetsi dizkio Jon Uriarteri eta "baldintzarik gabeko babesa" adierazi dio
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EITB

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El Athletic Club ha salido al paso de las amenazas denunciadas por su presidente, Jon Uriarte, y le ha mostrado el “apoyo incondicional” de la institución. El club bilbaíno ha “lamentado y condenado” las amenazas recibidas por el máximo dirigente del club.

Los hechos, publicados este viernes, relatan una serie de intimidaciones a Uriarte, según constata el club, y ante esa situación ha denunciado lo siguiente.

“El Athletic Club rechaza cualquier forma de amenaza o intimidación, y condena firmemente todo amedrentamiento dirigido a silenciar o coartar la libertad de las personas. El club defenderá a los socios y las socias que, por ser parte de esta asociación, sufren cualquier acto de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, y muestra su apoyo al presidente del club”, ha señalado en un comunizado.

Finalmente, el club bilbaíno ha añadido que “sólo a través de la firmeza en la exigencia del respeto podremos construir una sociedad y un Athletic mejor”.

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