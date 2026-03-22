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Buscan a un senderista bilbaíno desaparecido en Arredondo (Cantabria) desde el sábado

Su vehículo ha sido localizado a primera hora de esta mañana, lo que ha permitido confirmar que el desaparecido se encontraba en el área y acotar el operativo de búsqueda.
Un operativo de 40 personas, dos helicópteros y 15 vehículos busca a un senderista desaparecido en Arredondo REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE CANTABRIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/3/2026
El operativo de búsqueda. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Larunbatetik desagertuta dagoen mendizale bilbotar baten bila ari dira Arredondon, Kantabrian
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Agencias | EITB

Última actualización

Los servicios de emergencias y la Guardia Civil buscan a un senderista bilbaíno desaparecido desde este sábado en el municipio cántabro de Arredondo.

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, ha activado el nivel 1 del Protocolo Operativo de Búsqueda y Rescate en Montaña y Medio Rural.

El hombre, natural de Bilbao, tenía previsto realizar en la tarde de ayer una ruta circular de aproximadamente 22 kilómetros, por Colina, Carrío y Pizarras, en la zona de Los Collados del Asón, sin que hasta el momento se haya tenido conocimiento de su paradero.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió en la noche de ayer la llamada de un familiar que comunicó que el senderista no había regresado a su domicilio, ha informado el Gobierno de Cantabria.

De inmediato, efectivos de la Guardia Civil iniciaron las labores de búsqueda, centradas en un primer momento en la localización del vehículo en el que se habría desplazado hasta la zona.

El vehículo ha sido localizado a primera hora de esta mañana, lo que ha permitido confirmar que el desaparecido se encontraba en el área y acotar el operativo de búsqueda.

Cantabria Bilbao Accidentes de montaña Sociedad

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