La oferta de alquiler cae por encima del 70 % en Bilbao y San Sebastián
En Pamplona, la oferta de alquiler se ha reducido un 47 % en cinco años, mientras que en Vitoria-Gasteiz sólo ha caído un 26 %, según Idealista. En Bilbao, la competencia por una vivienda ha aumentado un 864 % en cinco años.
La oferta de viviendas de alquiler ha caído en picado en Euskadi en los últimos cinco años, especialmente en Bilbao y San Sebastián. En el caso de la capital guipuzcoana, la oferta de alquiler se ha reducido un 72 %, mientras que en Bilbao la caída ha sido del 70 %, según un informe publicado por Idealista.
Estas caídas de la oferta de alquiler se producen en un contexto generalizado de reducción del stock en todo el Estado. Por ciudades, Barcelona registra la mayor reducción, con un descenso del 90% respecto a 2020, seguida de Granada (-76 %), Palma (-75 %) y Madrid (-73%).
Atendiendo al resto de capitales de Euskal Herria, en Pamplona la reducción de la oferta de alquiler ha sido del 47 %, y en Vitoria-Gasteiz ha sido del 26 %.
Esta reducción de la oferta ha traído consigo un importante aumento de la competencia entre familias por hacerse con cada las pocas viviendas que salen al mercado, según recoge Idealista. En este apartado, Bilbao se sitúa en los puestos de cabeza del Estado, con un aumento de un 864 %.
En San Sebastián (438 %), Vitoria-Gasteiz (491 %) y Pamplona (307 %) la competencia también se ha disparado, aunque en menor medida.
En cuanto al alza de los precios del alquiler, el incremento de los precios en los últimos cinco años ha sido similar: en Pamplona, un 24 %; en Vitoria-Gasteiz, un 24 %; en Bilbao, un 22 %; y en San Sebastián, un 22 %.
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