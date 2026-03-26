Polémica del Alarde
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Hondarribia aprueba hoy su II Plan de Igualdad con medidas dirigidas a avanzar en la “resolución del conflicto” en el Alarde

El Plan analizará “fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres que han trabajado a favor de un alarde igualitario".
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Imagen del Alarde de Hondarribia. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Hondarribiak gaur onartuko du bere II. Berdintasun Plana, Alardearen inguruko gatazka bideratzeko neurriak jasoko dituena
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EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Hondarribia aprobará este jueves, a las seis de la tarde, su II Plan de Igualdad, que por primera vez incluye medidas específicas sobre el Alarde.

El Plan pretende "avanzar en la resolución del conflicto en torno al Alarde, entendiéndolo como una cuestión vinculada a la igualdad", y, en segundo lugar, "analizar fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres a favor de un alarde igualitario".

El documento recoge 124 acciones para lograr esos y otros objetivos. La aprobación está garantizada con los votos del equipo de gobierno, Abotsaniz y EH Bildu, mientras que queda por conocer la posición de PNV y PSE. La inclusión del Alarde responde, según el consistorio, a un informe vinculante de Emakunde.

Mientras tanto, en Irun, la junta del Alarde igualitario ha pedido a la alcaldesa que impulse un único desfile igualitario. Este año se cumplen 30 años de las primeras reivindicaciones de participación de las mujeres en la ciudad del Bidasoa.

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